‘93% 만족’ 자부심 빵빵한 성동

기사 읽어주기
다시듣기
프린트하기

구정 여론조사서 주민 호평 입증

삼표 공장 철거·문자 민원 등 성과
‘매우 잘한다’ 49%… 10년 만에 6배
정원오 구청장 “힘 모은 구민 덕분”

정원오 서울 성동구청장이 지난달 25일 열린 ‘금호산어울림한마당 축제’에서 주민들과 인사하고 있다.
성동구 제공


서울 성동구는 올해 실시한 ‘2025 구정 정기 여론조사’ 결과에서 구민 만족도가 92.9%에 달했다고 23일 밝혔다.

여론조사기관인 한국리서치가 지난달 21~24일 성동구 거주 18세 이상 남녀 1500명을 대상으로 조사한 결과 ‘매우 잘한다’는 응답이 절반에 가까운 48.6%로 집계됐다. 이는 2015년 8.8%에서 6배 가까이 증가한 수치다.

구민이 성과로 꼽은 주요 정책은 ▲스마트쉼터·횡단보도 설치 ▲삼표레미콘 공장 철거 ▲문자 민원 등 신속하고 편리한 민원서비스 ▲성공버스 운행 ▲중랑천·한강변 꽃길, 체육시설 조성 ▲성수동 명소화 및 지역 경제 활성화를 이끈 도시재생 등이다.

생활환경 만족도도 크게 높아진 것으로 나타났다. 서울시 다른 자치구와 비교해 성동구 생활환경에 만족한다고 답한 비율은 79.6%였고, ‘매우 만족’ 응답은 2015년 5.8%에서 올해 36.4%로 6배 넘게 뛰었다.

또 성동구의 구정운영과 생활환경에 대한 만족감은 지역 공동체에 대한 애정으로 이어졌다. “성동구민으로서 자부심을 느낀다”는 응답은 10명 중 9명에 달하는 88.7%로, 최근 3년 평균(89.7%)과 비슷한 수준의 높은 지표를 보였다.

행정에 대한 신뢰도도 확인됐다. “생활 속 불편이 생기면 성동구청에 이야기해 해결할 수 있다”는 질문에 응답자의 71.3%가 ‘그렇다’고 답하며 체감 행정 효능감이 높게 나타났다.

정원오 성동구청장은 “성동의 변화를 위해 헌신한 직원들, 성동구를 믿고 힘을 모아준 구민 덕분에 가능한 결과”라며 “마지막까지 성동에 산다는 자부심과 ‘행정이 쓸 만하다’는 효능감을 느끼실 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이번 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 활용한 전화면접 방식으로 진행했으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.5%포인트다.

유규상 기자
2025-11-24 22면
Leaders Today

