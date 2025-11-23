‘93% 만족’ 자부심 빵빵한 성동

구정 여론조사서 주민 호평 입증삼표 공장 철거·문자 민원 등 성과
‘매우 잘한다’ 49%… 10년 만에 6배
정원오 구청장 “힘 모은 구민 덕분”
서울 성동구는 올해 실시한 ‘2025 구정 정기 여론조사’ 결과에서 구민 만족도가 92.9%에 달했다고 23일 밝혔다.
여론조사기관인 한국리서치가 지난달 21~24일 성동구 거주 18세 이상 남녀 1500명을 대상으로 조사한 결과 ‘매우 잘한다’는 응답이 절반에 가까운 48.6%로 집계됐다. 이는 2015년 8.8%에서 6배 가까이 증가한 수치다.
구민이 성과로 꼽은 주요 정책은 ▲스마트쉼터·횡단보도 설치 ▲삼표레미콘 공장 철거 ▲문자 민원 등 신속하고 편리한 민원서비스 ▲성공버스 운행 ▲중랑천·한강변 꽃길, 체육시설 조성 ▲성수동 명소화 및 지역 경제 활성화를 이끈 도시재생 등이다.
생활환경 만족도도 크게 높아진 것으로 나타났다. 서울시 다른 자치구와 비교해 성동구 생활환경에 만족한다고 답한 비율은 79.6%였고, ‘매우 만족’ 응답은 2015년 5.8%에서 올해 36.4%로 6배 넘게 뛰었다.
또 성동구의 구정운영과 생활환경에 대한 만족감은 지역 공동체에 대한 애정으로 이어졌다. “성동구민으로서 자부심을 느낀다”는 응답은 10명 중 9명에 달하는 88.7%로, 최근 3년 평균(89.7%)과 비슷한 수준의 높은 지표를 보였다.
정원오 성동구청장은 “성동의 변화를 위해 헌신한 직원들, 성동구를 믿고 힘을 모아준 구민 덕분에 가능한 결과”라며 “마지막까지 성동에 산다는 자부심과 ‘행정이 쓸 만하다’는 효능감을 느끼실 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
이번 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 활용한 전화면접 방식으로 진행했으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.5%포인트다.
유규상 기자