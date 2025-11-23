‘광진형 통합 돌봄’ 구민과 나누는 온정

서울Pn

주민 소통설명회 열고 성과 공유


김경호 광진구청장


서울 광진구가 지난 18일 광진구청 대강당에서 ‘살던 곳에서 건강하고 행복하게, 광진형 통합돌봄’을 주제로 주민 소통설명회를 열었다고 23일 밝혔다.

광진구는 지난 1월 보건복지부 통합돌봄 시범사업에 참여한 서울시 3개 자치구 중 하나다. 내년 3월 예정된 ‘돌봄통합지원법’의 전면 시행을 앞두고 설명회에서는 통합돌봄 시범사업의 성과를 구민과 공유했다.

현장에는 지역사회보장협의체, 통장협의회, 종합복지관, 국민건강보험공단, 지역 장기요양기관 등 주요 서비스 제공기관 종사자뿐만 아니라 다양한 돌봄 주체와 지역 주민 등 230여명이 참석했다.

구는 시범사업을 통해 현재까지 202명의 대상을 발굴하고 이 중 114명을 통합지원 확정 대상으로 연계했으며, 분야별 487건의 서비스를 제공했다. 방문맞춤운동서비스와 퇴원환자 연계사업 등이 높은 만족도를 보이며 돌봄 사각지대 해소에 기여하고 있다. 또﻿ 민간 전문 강사가 새로 도입될 법률의 배경과 주요 제도 변화, 현장 실천 사례 등을 설명했다.

김경호 광진구청장은 “모든 구민이 살던 곳에서 건강하고 행복하게 살아갈 수 있도록 맞춤형 통합돌봄 체계 구축에 최선을 다하겠다”고 말했다.


서유미 기자
2025-11-24 22면
