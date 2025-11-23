강동 옹벽, 고교생의 예술 캔버스

서울Pn

천호1동 도로변 예술 조형물 설치


공공미술 프로젝트를 마친 서울 강동구 천호동 노후 옹벽 모습.
강동구 제공


서울 강동구는 천호1동 노후 옹벽에 성덕고 미술부 학생들이 직접 참여한 예술 조형물을 설치해 도시경관을 개선하고 새로운 지역 명소로 조성했다고 23일 밝혔다.

이번 조형물이 설치된 천호옹벽은 왕복 2차선 도로를 따라 이어지는 구조물로, 단순한 벽화 개선이 아닌 공공미술 프로젝트의 하나로 추진됐다. 조형물 디자인은 학생과 주민 워크숍을 통해 ‘강동’의 초성인 ‘ㄱ’과 ‘ㄷ’을 나비 날개로 형상화하고 자전거거리로 유명한 천호동의 브랜드 이미지를 강조하는 등 지역 정체성을 담아냈다.

이번 공공미술 프로젝트는 학생과 주민의 창의적인 아이디어에 지역 정체성을 더해 노후 옹벽을 새로운 예술공간으로 탈바꿈시킨 사례로, 미관 개선은 물론 시각적 즐거움과 공동체의 자긍심을 높였다는 평가를 받는다고 구는 전했다.

강동구는 ﻿앞으로도 다양한 주민참여형 공공미술 프로젝트를 계속 추진하겠다고도 밝혔다. 이수희 강동구청장은 “천호옹벽 조형물은 주민과 함께 만들어낸 도시경관의 모범 사례”라며 “앞으로도 누구나 일상에서 예술을 누릴 수 있는 열린 공간을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.


안석 기자
2025-11-24 22면
