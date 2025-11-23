‘아동 사랑’ 용산… “폭언 100개 쓰지 마세요”[주민들 마음 얻는 ‘사랑의 행정’]

내일까지 아동학대 예방 캠페인

따뜻한 소통·긍정적인 언어 강조



서울 용산구 관계자가 지난 21일 용산꿈나무종합타운 앞에서 아동학대 예방 캠페인을 하고 있다.

용산구 제공

서울 용산구는 아동학대 예방주간을 맞이해 지난 21일 서울중부아동보호전문기관, 서울용산경찰서와 함께 아동학대 예방 캠페인을 열었다고 23일 밝혔다.25일까지 진행되는 이번 캠페인에서는 아이들에게 상처가 되는 말 100가지를 선정해 아이들이 그 말을 들었을 때 느낀 감정을 표현한 홍보물을 용산꿈나무종합타운 1층에 전시했다. 용산구 관계자는 “무심코 건넨 한마디가 아이에게 미치는 영향을 되새기고, 올바른 언어 사용의 중요성을 함께 생각해보는 뜻깊은 자리”라고 설명했다.양육자와 아이가 함께 참여할 수 있는 체험형 프로그램도 마련됐다. 참가자들은 ‘따뜻한 말 한마디’를 직접 작성해보는 캠페인과 즉석사진 촬영 행사에 참여해 가족 간 따뜻한 소통의 가치를 공유하고 긍정적인 언어 사용의 중요성을 되새겼다.앞서 용산구는 지난 1일 이태원어린이공원에서 지역 주민과 함께 아동학대 예방 홍보 활동을 했다. 이날 현장에서 아동학대의 주요 현황을 공유하고 ‘숨은 학대피해아동 찾기’, 사진 무대 체험 프로그램 등을 운영했다.구는 학대피해 아동의 조기 발견과 보호 강화를 위해 지속적인 홍보 활동을 펼치고 있다. 앞으로도 모든 아동이 차별 없이 안전하고 건강하게 성장할 수 있도록 다양한 지원을 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.박희영 용산구청장은 “아동학대는 개인이나 가정의 문제가 아닌 지역사회 전체가 함께 해결해야 할 과제”라며 “부모와 아이가 서로를 존중하며 대화할 수 있는 따뜻한 용산을 만들어가겠다”고 했다.서유미 기자