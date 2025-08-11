은평구, 구청장 직속 TF 구성… “산업현장 안전 점검 전면 실시”

김미경 (가운데 왼쪽) 서울 은평구청장이 긴급 간부회의에서 직원들과 대화를 하고 있다. 은평구 제공

서울 은평구는 중대재해 예방을 위해 구청장 직속 ‘안전 점검 태스크포스(TF)’를 긴급 구성했다고 11일 밝혔다. TF는 지역 내 산업 현장을 중심으로 전방위 안전 관리 체계를 가동한다.김미경 은평구청장은 지난 5일 열린 긴급 간부회의에서 “지역 모든 산업 현장에 대해 구청장 직속 TF를 구성하고, 가용 가능한 모든 행정 역량을 총동원해 철저한 예방 대책을 마련하라”고 지시했다.이번 TF 운영은 안전 관리 강화를 위한 조치다. 안전 위해 요인을 사전에 차단해 중대재해 등 안전사고로부터 구민을 보호하기 위해서다. 산업현장과 구 직영작업장, 도급사업장 등 안전 취약 시설을 중심으로 진행된다.TF는 총괄지원반, 안전점검반, 점검지원반으로 구성됐다. 총괄 지휘는 김 구청장이 직접 맡는다. 주요 추진 내용은 ▲산업현장 긴급 안전 점검 ▲구 직영·도급사업장 안전 위해 요인 점검 ▲중대재해 예방 교육 등이다.산업현장 긴급 안전점검은 이달부터 내달까지 두 달간 진행된다. 안전 위해 발생 우려 산업현장을 중심으로 실시한다. 또한 구는 직영·도급사업장 중 신체·생명 보호필요 업무 및 기계 장비를 취급하는 중대재해 취약 현장을 중심으로 안전점검을 실시할 예정이다.이달 말에는 중대재해 예방 교육도 열린다. 교육 대상은 민간위탁 부서 담당자와 수탁기관 종사자 등으로, 산업현장 안전 확보 의무사항과 실제 사례 중심의 실무 교육이 진행될 예정이다. 향후에는 전 공무원 대상 안전 교육으로 확대할 방침이다.김 구청장은 “안전은 결코 타협할 수 없는 절대 가치”라며 “단 한건의 사망사고도 용납하지 않겠다는 자세로 가용 가능한 행정 역량을 총동원하겠다”고 말했다.임태환 기자