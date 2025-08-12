청암대학교, ‘외국인 요양보호사 양성대학’ 후보 대학 선정

사회복지, 외국인 양성 지원



청암대학교가 ‘외국인 요양보호사 양성대학’ 시범 사업의 전라남도 지역 후보 대학으로 최종 선정됐다.이 사업은 법무부·보건복지부·광역지자체가 공동 추진하는 국가 시범 프로젝트다. 외국인 유학생을 요양보호사로 체계적으로 양성하고, 자격 취득 시 E-7(특정활동) 비자 전환 및 국내 취업을 연계 지원하는 제도다.청암대학교는 전라남도의 노인돌봄과 노인복지실현을 위한 우수한 요양보호 인력양성과 고령화지수 전남의 정주인구확대를 위해 이 사업을 오랬동안 준비해왔다. 지난해 12월 순천노인요양시설연합회와 협약하고, 전남 동부지역 유일의 요양보호사 양성교육원으로 인가받았다. 이어 전남노인복지시설협회와 협약하고 관련 전문가들의 의견을 수렴하는 등 외국인 요양보호사 양성을 위한 교육과정을 개발하기도 했다.청암대학교는 이미 네팔 포카라, 카두만두 2곳에 스마트 한국어교육원을 개설했으며 향후 베트남과 우즈베키스탄 2곳에 추가 개설을 준비하고 있다. 유학생 이탈방지를 위한 6단계 로드맵과 엄마의 마음을 담은 ‘맘케어 관리 프로그램’으로 2025년 현재 유학생 이탈율 0%를 기록하고 있다.김성홍 총장직무대행은 “이번 후보 대학 선정은 사회복지과와 청암대학교의 유학생 관리 역량을 보여주는 결과다”며 “외국인 유학생이 전라남도에서 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 지역사회와 연계해 끝까지 지원하겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자