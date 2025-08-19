‘선상 갈치낚시’ 목포 평화광장·영암 삼호 앞바다서···21일부터 불 밝힌다

목포 평화광장 앞바다 ‘선상 갈치낚시’···21일부터 12월까지
영암 삼호 앞바다도 12척의 낚싯배···‘불 밝힌다’
오는 21일부터 전남 목포시 평화광장과 영암군 삼호 앞바다에서 선상 갈치 낚시가 시작된다.
목포시와 영암군은 어업인들의 소득증대와 지역경제 활성화에 기여하고 목포와 영암을 찾는 관광객들에게 볼거리와 즐길거리를 제공하는 차원에서 오는 12월까지 한시적으로 선상갈치 낚시를 할 수 있게 한다고 19일 밝혔다.
목포 평화광장 앞바다와 영암 삼호 바다는 은빛 갈치를 선상에서 낚는 짜릿한 손맛을 볼 수 있고 가을 밤바다의 낭만을 동시에 느낄 수 있는 지역 대표 낚시터이자 관광명소로 알려져 있다.
목포시는 관내에 신고된 어선 중 평화광장 갈치낚시에 참여 신청한 어선 28척에 대해 목포지방해양수산청으로부터 오는 12월 10일까지 112일간 한시적 허가를 받았다.
평화광장 앞바다는 바다와 도시공간이 공존하며 먼 거리를 나가야 하는 부담 없이 10여분 이동 시간만으로 선상 갈치낚시를 즐길 수 있다.
목포시와 영암군, 목포해경 등 갈치낚시 선상 조업과 관련된 유관기관들은 이번 갈치낚시 참여 선박들에 대해 구명조끼 및 소화기 등 안전설비 등을 점검했다.
