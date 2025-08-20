현대제철 순천공장, 다문화가정 교재구입비 300만원 지원…8년째

순천시 거주 다문화 초·중·고학년 자녀 대상



현대제철 순천공장이 20일 순천대학교 평생교육원에서 다문화가족의 안정적인 정착과 가족생활지원을 위해 지역내 다문화가정 초·중·고학년 자녀들에게 교재구입 후원금을 전달했다.순천시가족센터와 연계해 열린 전달식은 다문화가정 자녀의 기초 학습 능력 향상을 위해 실질적인 서비스를 제공함으로써 자녀 양육의 경제적 부담을 완화하고, 안정적인 생활을 지원하기위해 마련됐다.현대제철 순천공장은 2018년부터 매년 300만원 상당의 교재 구입비를 후원하고 있다. 지역내 다문화가정 자녀 중 학업성취도가 낮고, 자아·정서·사회성 발달에서 어려움을 겪고 있는 다문화가정 자녀에게 교육서비스를 제공하기 위해 필요한 교재를 지원해 오고 있다.이날 행사에서 현대제철 관계자는 “지역사회 공헌활동의 일환으로 지역내 다문화가정 자녀를 지원하는 사업에 동참하게 됐다”며 “앞으로도 저소득·취약계층의 복지증진을 위해 끊임없이 노력하겠다”고 밝혔다. 이어 “후원을 통해 어려운 이웃들에게 작지만 든든한 희망이 되기를 기원한다”고 덧붙였다.순천 최종필 기자