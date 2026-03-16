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“교육 현장 목소리 듣는다”…학교로 찾아가는 ‘관악청’

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오는 20일부터 다음달 3일까지 24개교
학교로 찾아가는 관악청
박준희 서울 관악구청장이 지난해 남강중에서 열린 ‘학교로 찾아가는 관악청’에서 인사말을 하고 있다.
관악구 제공


서울 관악구가 오는 20일부터 학교 현장과 교육 정책을 연결하는 가교 역할을 하는 ‘학교로 찾아가는 관악청(廳)’을 운영한다고 16일 밝혔다.

박준희 관악구청장은 2021년부터 학교에 방문해 교육 현장의 목소리를 직접 듣고 교육 환경 개선 등을 추진하고 있다. 이번에는 앞선 수요조사에 따라 초등학교 9개교, 중학교 10개교, 고등학교 5개교 등 총 24개 학교를 찾아간다.

이에 따라 구는 오는 20일 남강중을 시작으로 다음달 3일까지 학교로 찾아가는 관악청을 운영하고 학부모, 학교 관계자와 학교 현안과 생활 민원에 관한 의견을 수렴할 계획이다.

지난해 구는 41개교를 대상으로 학교로 찾아가는 관악청을 운영한 결과, 교육 관련 건의 사항과 생활 민원 347건을 접수했다. 방문 학교 수와 건의 사항이 역대 가장 많았다.

특히 구는 교육 여건 개선을 위한 교육경비로 34억원을 지원해 학부모와 학교 관계자로부터 큰 호응을 얻었다. 관악청을 통해 학급 도서관 구축, 과학실험실 환경 개선, 통학로 방범용 폐쇄회로(CC)TV 설치, 등산로 펜스 교체 등을 해결했다.

구는 공교육을 강화하고, 학부모 교육비 부담 완화를 위해 올해 127억원 규모의 교육 보조금을 편성했다. 일반계 고등학교를 대상으로 한 자율학습실 운영과 석식비 지원, 전체 고등학교를 대상으로 한 수학여행 경비 지원 등 맞춤형 교육 정책도 도입했다.

박 구청장은 “학교 현장과의 적극적인 소통으로 마음 놓고 배울 수 있는 교육 문화 환경을 조성하겠다”고 말했다.

김주연 기자
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