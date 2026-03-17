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구민 50만 시대! 강동 ‘자전거 보험금’ 2배로

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후유장애 보장 500만→1000만원


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이수희 서울 강동구청장


서울 강동구는 올해 인구 50만 시대를 맞아 구민들이 자전거를 더 안전하게 이용할 수 있도록 ‘강동구민 자전거보험’을 확대 시행한다고 16일 밝혔다. 구에 주민등록이 돼 있으면 자동 가입되는 ‘강동구민 자전거보험’은 국내 어디에서든 자전거 사고로 4주 이상 진단을 받으면 보장받는다.

사망 시 1000만원, 상해 진단위로금은 진단 기간에 따라 4주에서 8주까지 10만원에서 최대 50만 원까지 차등 지급된다. 후유장애 보장 한도는 지난해보다 500만원 늘어난 최대 1000만원이다. 자전거 사고와 관련한 변호사 선임 비용과 교통사고 처리 지원금도 포함된다.

구 자전거보험 지급률은 25개 자치구 중 두 번째로 높은 80% 수준이다. 지난해 자전거 사고 387건(자전거 상해 진단 259건, 입원 111건, 후유장해 14건, 벌금 등 3건)에 대해 총 1억 4750만원의 보험금이 지급됐다.

이수희 구청장은 “구민 자전거보험을 통해 안심하고 자전거를 이용할 수 있는 환경을 조성하고, 안전한 자전거 이용 문화가 정착될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


박재홍 기자
2026-03-17 21면
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