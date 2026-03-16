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이채명 경기도의원, 안양학교 체육시설 개방 확대 논의

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이채명 의원이 16일 경기도의회 안양상담소에서 안양시 교육청소년과 관계자와 함께 안양학교 주민 생활체육 공간 확대 방안을 논의한 뒤, 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 이채명 의원(안양 호계1·2·3동, 신촌동)은 3월 16일 경기도의회 안양상담소에서 안양시 교육청소년과 관계자와 함께 지역 내 학교 체육시설 개방 현황을 확인하고 주민 생활체육 공간 확대 방안을 논의하는 정담회를 가졌다

이번 정담회에서는 동안구 호계동·신촌동 일대 학교 운동장과 체육관 개방 현황, 동호회 이용 방식, 학교 시설 운영 구조 등에 대해 폭넓은 의견이 오갔다.

현재 안양 지역 학교 체육시설은 학교장이 개방 여부를 결정하고 교육청에서 이용 신청을 받아 추첨 방식으로 운영되는 구조이며, 안양시는 개방 학교에 대해 전기·수도 등 공공운영비 일부를 지원하고 있는 것으로 확인됐다.

특히 일부 학교에서는 배드민턴·배구·조기축구 등 지역 생활체육 동호회 활동이 이루어지고 있지만, 소음 민원이나 시설 관리 부담 등으로 인해 개방이 제한되는 사례도 있는 것으로 나타났다.

이채명 의원은 “동안구는 인구 밀도가 높아 주민들이 이용할 수 있는 생활체육 공간이 부족한 것이 현실”이라며 “학교 체육시설은 학생들의 교육 공간이면서 동시에 지역 공동체가 함께 활용할 수 있는 중요한 공공 자산”이라고 강조했다.

이어 “학교의 관리 부담과 주민 민원을 최소화하면서도 생활체육 활동을 확대할 수 있는 ‘학교 체육시설 공유 모델’을 만들어 갈 필요가 있다”며 “종목별 거점학교 운영이나 동호회 자율 관리 방식 등 다양한 방안을 교육청과 함께 검토해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 이 의원은 앞으로 동안구 학교 체육시설 개방 현황을 종합적으로 점검하고, 주민 생활체육 활성화를 위한 정책적 지원 방안을 지속적으로 모색해 나갈 계획이다.

한편 경기도의회 안양상담소는 지역 주민과의 소통 창구로서 생활 민원 상담과 정책 제안 등을 통해 지역 현안을 해결하고 주민 체감형 정책 발굴에 힘쓰고 있다.

온라인뉴스팀
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