이석균 경기도의원, ‘태양광을 넘어... 경기 RE100 새 방향 제시’



이석균 의원(기획재정위원회)이 8월 18일, 경기도의회 의원실에서 정담회를 열고 김연지 경기도 에너지산업과장 등 관계자와 함께 ‘경기 RE100 사업’ 추진 현황 및 향후 계획을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 기획재정위원회 이석균 의원(국민의힘, 남양주1)은 18일(월), 경기도의회 의원실에서 김연지 경기도 에너지산업과장 등 관계자와 함께 ‘경기 RE100 사업’ 추진 현황 및 향후 계획을 논의하는 정담회를 열고, 경기도의 지속가능한 재생에너지 정책 방향을 제시했다.이날 정담회에서 이석균 의원은 경기 RE100에 관한 보고를 받는 자리에서 “남양주 카카오 데이터센터 등 대규모 전력 소모 시설이 경기도에 들어서는 만큼, 단순히 타 지역에서 전력을 끌어오는 방식은 한계가 있다”며 “연천 등 경기도 내에서 생산되는 재생에너지를 활용해 지역 안에서 수요와 공급이 순환하는 구조를 구축해야 한다”고 강조했다.또한 이석균 의원은 “지금처럼 태양광 위주의 정책에만 매달려서는 한계가 있다”며 “풍력 등 대체 재생에너지원을 함께 검토하고, 특히 도시 숲이나 바람길에 설치 가능한 소형 풍력발전기 같은 혁신적 대안도 적극 모색해야 한다”고 제안했다.이에 대해 김연지 경기도 에너지산업과장은 “도의 RE100 정책이 태양광 중심에서 출발했지만, 의원님께서 지적하신 다양한 에너지원 활용과 지역 내 에너지 순환의 필요성에 공감한다”며 “데이터센터와 같은 대규모 수요처가 늘어나는 상황에서 이러한 제안을 정책에 반영할 수 있도록 검토하겠다”고 화답했다.한편, 이석균 의원은 최근 기후 위기 대응을 주제로 한 정책토론회 『초개인화 탄소 발자국 관리 시스템 구축 및 시민 주도형 탄소중립도시 생태계 조성』을 직접 주최하고 좌장을 맡아 시민 참여 기반의 탄소중립 전략을 제시한 바 있다. 정담회와 토론회를 연이어 주도한 이석균 의원의 행보는 에너지 정책을 단순한 발전량 확대가 아닌 도민의 삶의 질 향상과 지역 균형 발전으로 연결하려는 분명한 철학을 보여준다.끝으로, 이석균 의원은 “경기도가 대한민국 에너지 전환의 중심에서 미래세대를 위한 지속가능한 해법을 제시해야 한다”며 “의회 차원에서도 제도적 기반 마련에 힘쓰겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀