송파, ‘하하호호 청소년 관광’ 참가자 모집



서울 송파구가 운영하는 ‘하하호호 청소년 관광 프로그램’ 현장 모습.

송파구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 송파구는 오는 10월부터 11월까지 운영하는 ‘하하호호 청소년 관광 프로그램’에 참가할 청소년을 모집한다고 25일 밝혔다. 올해로 3회째 열리는 하하호호 청소년 관광 프로그램은 청소년들이 학업으로 바쁜 일상에서 벗어나 송파구 관광지 탐방과 각종 체험학습을 통해 힐링의 시간을 가질 수 있도록 기획한 프로그램이다. 송파구에 따르면 지난해 참가한 청소년의 97% 이상이 만족한다고 답변하는 등 큰 호응을 얻고 있다.이번 프로그램은 초등부와 중고등부로 나눠 난이도에 따라 총 4개 코스를 개발했다. 한성백제박물관에서 모바일 보물찾기 게임과 방 탈출 게임 등이, 석촌호수에서는 올해 새로 설치된 미디어 아트 조형물 ‘더 스피어’ 체험과 환경 정화 활동(플로깅) 등이 진행된다. 코스별 소요 시간은 2시간 안팎이다.프로그램은 10월 11일부터 11월 8일까지 총 12회 운영된다. 신청은 송파구 5, 6학년 초등학생과 중고등학생 누구나 가능하며 회차당 선착순 30명을 모집한다. 참가를 원하는 청소년은 이날부터 온라인으로 신청하면 된다. 참가비는 무료다.서강석 송파구청장은 “청소년들이 해설사의 전문적인 해설을 통해 지역의 자연과 문화를 직접 경험하고, 송파의 다채로운 매력을 느낄 수 있도록 준비했다”﻿고 말했다.안석 기자