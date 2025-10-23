금천구청장배 ‘수육런’ 26일 열린다

5㎞·10㎞ 두 구간으로 나눠 진행

“금천 문화 알리는 계기 되게 최선”



서울 금천구가 오는 26일 안양천 다목적광장 일대에서 이른바 ‘수육런’으로 불리는 ‘제21회 금천구청장배 건강달리기대회’를 연다. 사진은 지난 5월 ‘금천사랑 마라톤대회’에서 참가자들이 수육과 김치를 받는 모습.

금천구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 금천구가 오는 26일 안양천 다목적광장 일대에서 ‘제21회 금천구청장배 건강달리기대회’를 연다고 22일 밝혔다.금천구청장배 건강달리기 대회는 ‘금천구육상연맹회장배 금천사랑 마라톤대회’와 함께 금천구를 대표하는 마라톤 대회다. 사전 접수 참가자는 수육과 막걸리를 즐길 수 있는 이색적인 매력이 있어 이른바 ‘수육런’으로 불린다. 이번 대회도 높은 관심 속에 신청 시작과 동시에 마감됐다.참가자 900명이 청명한 가을 날씨를 즐기며 안양천변을 달릴 예정이다. 코스는 안양천 다목적광장을 출발해 금천교를 지나 철산교를 반환점으로 돌아오는 5㎞ 구간과 구일역을 반환점으로 돌아오는 10㎞ 구간으로 구성된다.특히 올해는 금천구청 개청 30주년을 맞아 각종 포토존과 경품 이벤트가 진행된다. 금천구는 안전한 대회를 위해 안전관리요원을 추가 배치했다.유성훈 금천구청장은 “‘수육런’은 금천구의 자랑거리이자 금천구를 홍보하는 일등공신”이라며 “이 대회가 금천구의 아름다운 자연과 활기찬 지역 문화를 널리 알리는 계기가 될 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.﻿김주연 기자