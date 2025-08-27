허원 경기도의원, “화훼·양봉은 농촌 활력의 뿌리” 이천시화훼협회 상생간담회 참석



허원 의원(건설교통위원장)이 8월 26일 이천시 호법농협에서 열린 ‘경기도의회-이천시화훼협회 상생간담회’에서 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 건설교통위원회 허원 위원장(국민의힘, 이천2)은 26일 이천시 호법농협에서 열린 ‘경기도의회-이천시화훼협회 상생간담회’에 참석해 화훼 농가와 진솔한 대화를 나누고, 현장 중심의 농업 정책 방향을 공유했다.허원 위원장은 간담회에서 “화훼산업은 단지 아름다움만을 담고 있는 것이 아니라, 농촌의 활력과 이천시의 품격을 동시에 지탱하는 필수 산업”이라며, “생산부터 유통, 소비까지 전반에 걸쳐 누적된 불균형을 해소하기 위해서는 경기도뿐만 아니라 중앙정부가 보다 적극적으로 정책 구조를 점검하고 개선해 나가야 할 시점”이라고 강조했다.이어 “경기도의회 농정해양위원회와 경기도-이천시 관계부서와 긴밀히 협력해 실효성 있는 대안을 마련하겠다”고 덧붙였다.이날 간담회에서 이천시화훼협회는 ▲화훼 체험 교육과 정원 조성을 위한 교육청 연계 확대, ▲화훼 농가 대상 기회소득 지원 확대, ▲복하천~한강 수계를 활용한 국가정원 조성 추진 등을 제안했다.간담회에 앞서 허원 위원장은 이천시양봉협회와의 간담회에도 참석해 현장 의견을 청취했다. 허원 위원장은 “양봉 역시 생태와 환경을 지키는 중요한 축인 만큼, 밀원수 확대 등 관련 제안들을 면밀히 검토하겠다”고 밝혔다.이번 간담회에는 경기도의회 건설교통위원회 허원 위원장을 비롯해 농정해양위원회 방성환 위원장, 서광범 의원, 교육행정위원회 김일중 의원, 경기도-이천시 관계부서가 함께 논의했다.온라인뉴스팀