서울시, 일제강점기부터 숨어있던 시유재산 찾았다…

공사 관계자들 "한밤 파쇄석 500t 운반" 스카이칠십이 "금시초문, 말도 안 된다" 인천공항공사 "사실 확인 땐 법적 조치"

서울시, 순직 소방관 6위 국립묘지 안장…연말까지

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 중구, 다음달까지 DDP쇼룸에서 패션산업 특

노원 주민이 만들고 즐기는 '동 마을 축제'

김태희 경기도의원, '경기도 지하수관리위원회' 위원 재위촉

- 경기도 지하수 관리계획 중간보고회 참석해 정책 제언

김태희 의원이 8월 27일 ‘경기도 제3차 지하수 관리계획 수립 용역 보고회’에서 ‘경기도 지하수 관리위원회’ 위원으로 재위촉된 뒤 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 도시환경위원회 김태희 의원(더불어민주당, 안산2)은 27일(수) 경기도 업사이클플라자에서 열린 ‘경기도 제3차 지하수 관리계획 수립 용역 보고회’에서 ‘경기도 지하수 관리위원회’ 위원으로 재위촉됐다.

경기도 지하수관리위원회는 「지하수법 시행령」 및 「경기도 지하수 관리위원회 구성 및 운영 조례」에 근거해 설치된 심의·자문 기구로 경기도 내 공공지하수 자원 개발 기본계획과 지하수 개발·이용 및 보전·관리에 관한 주요 정책을 심의·자문하는 역할을 수행한다.

이날 보고회는 제3차 경기도 지하수 관리계획 수립을 위한 중간 점검의 자리로 마련됐으며 경기도의 지하수 이용 현황과 관리 과제, 향후 정책 방향 등이 논의됐다.

김태희 의원은 “지하수는 도민의 생활과 지역 산업·농업 기반을 뒷받침하는 소중한 자원”이라며, “위원회 활동을 통해 현장의 목소리와 전문가 의견을 정책에 충실히 반영하고 도민이 안심하고 이용할 수 있는 지하수 보전·관리체계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 경기도는 이번 보고회를 통해 제시된 의견을 바탕으로 지하수 관리계획을 보완해 10월 최종안을 확정할 예정이며, 향후 지하수 자원 보전과 효율적 관리 방안을 지속적으로 논의해 나갈 계획이다.


온라인뉴스팀
