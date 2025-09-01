윤영희 서울시의원, 정근식 교육감에 이재명 정부 고교 무상교육 ‘반쪽 예산’ 대응 촉구

과거 정부에는 날카로운 비판, 현 정부에는 침묵···“명백한 이중 잣대”
정부 부담률 ‘47.5% 이내’로 축소···학생·학부모 피해 불가피
“공약과 달리 더 불리한 조건으로 후퇴···교육감은 책임 있는 대응 나서야”
서울시의회 윤영희 의원(국민의힘, 비례대표)은 지난달 29일 열린 제332회 임시회 제3차 본회의 시정질문에서 정근식 서울시교육감을 상대로 고교 무상교육 예산 삭감 및 축소 문제를 강하게 질타하며 적극적인 대응을 촉구했다.
윤 의원은 “교육감께서는 과거 정부에 대해 고교 무상교육 예산을 삭감했다고 주장하며 ‘정부 책임 방기’라 비판했지만, 이는 사실과 달리 단순한 일몰 사안이었다”며 “본인도 교육 행정 경험 부족으로 인한 실수였다고 인정하고 사과한 바 있다”고 지적했다.
이어 “과거 정부에는 날카롭게 비판했으면서, 정작 현 이재명 정부가 2025년 고교 무상교육 예산을 1년치 전액이 아닌 절반인 6개월분만 지급하겠다고 통보했을 때는 제대로 된 반발조차 하지 않았다”며 “이는 명백한 정치적 이중 잣대”라고 비판했다.
윤 의원은 “정부는 지금까지 매년 고교 무상교육 예산의 47.5%를 부담해 왔지만, 최근 법 개정으로 이제는 ‘47.5% 이내’ 지원으로 바뀌었다”라며 “결국 정부가 부담률을 줄일 수 있는 길을 열어둔 것이고, 그 피해는 고스란히 학생과 학부모에게 돌아갈 수밖에 없다”고 지적했다.
또한 “교육감은 당선 직후 ‘고교 무상교육 예산을 반드시 원래대로 돌려놓겠다’고 약속했지만, 결과는 약속과 달리 오히려 더 불리한 조건으로 후퇴했다”면서 “서울시 학생들의 교육권 보장과 학부모의 교육비 부담 완화를 위해 책임 있는 대응이 필요하다”고 촉구했다.
온라인뉴슽팀