“커피 왔어요”… 양천공원으로 배달 가는 로봇

양천·오목·파리공원 3곳서 서비스
‘로보이츠’로 주문… 배달비도 무료
서울 양천구 자율주행 로봇이 커피를 배달하고 있다.
양천구 제공


서울 양천구는 1일부터 양천공원, 오목공원, 파리공원에서 자율주행 배달로봇 ‘양천누리온’을 활용한 식음료 배달 서비스를 시작한다고 밝혔다.

이번 사업은 서울경제진흥원이 주관한 ‘2024년 로봇 기술사업화 지원 사업’ 공모에 선정됨에 따라 추진됐다. 공원 내 재활용품 수거 및 순찰 로봇과 연계해 운영되는 ‘스마트 로봇존’ 구축 사업의 하나이다. 스마트 로봇존은 인공지능(AI), 자율주행 등 첨단정보통신기술(ICT)을 활용해 도시 환경을 개선하고 구민들의 생활 편의를 증진하기 위해 설치된 특화 구역이다.

식음료 배달 서비스의 배달비는 무료며, 최소주문 금액도 없다. 배달에는 평균 10~20분 내외가 걸리고, 로봇 1대가 최대 음료 9잔까지 운반할 수 있다.

사용법도 간단하다. ‘로보이츠’ 앱으로 주문하면, 로봇이 매장에서 음식을 받아 공원 안 지정된 장소까지 배달한다. 도착하면 앱에 알림이 뜨고, ‘로봇 문 열기’ 버튼을 눌러 음식을 받으면 된다.

이기재 양천구청장은 “일상 속 불편을 해결하는 인공지능 기술 도입으로 주민이 체감하고 공감하는 스마트 도시를 구현하겠다”고 말했다.﻿


유규상 기자
2025-09-02 25면
