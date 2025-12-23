1㎞에 1000원, 고사리손 바자회…  한파 녹이는 송파의 ‘나눔 릴레이’

서울Pn

러닝 기부·여성복·수익금 10% 등
삼전동 업체·어린이집 온정 전달
송파 희망온돌 캠페인 22억 목표
서강석 구청장 “소외 이웃 큰 힘”


서강석(왼쪽) 서울 송파구청장이 지난 11월 14일 구청 청사 1층에서 열린 ‘사랑의 온도탑’ 제막식에서 성금을 전달한 아이들을 보며 활짝 웃고 있다.
송파구 제공


‘러닝 기부 릴레이’를 비롯해 다양한 형태의 온정이 하나둘 모여 서울 송파구의 세밑을 달궜다.

22일 송파구에 따르면 삼전동에 있는 의료기기업체 플랜닥스는 올해 1㎞를 달리면 1000원씩 적립되는 러닝 기부 릴레이 ‘달릴수록 커지는 나눔’을 진행해 200만원을 지역사회에 전달했다. 임직원 가족까지 함께해 총 2000㎞를 달려 ‘만들어낸’ 금액이다. 플랜닥스 관계자는 ﻿“자신의 건강을 지키며 누군가의 삶에 온기를 더할 수 있어 직원 모두가 기꺼이 참여할 수 있었다”고 말했다.

의류업체 마담에이츠는 올해 총 5500여만원 상당의 여성 의류 685벌을 내놨다. 마담에이츠는 해마다 12월이면 혹한에 더 취약한 저소득층에 ﻿의류를 선물해 왔다. ﻿기부된 옷은 관내 삼전복지관, 구립 송파노인복지관에 전달돼 이용자 필요에 따라 맞춤형으로 배분될 예정이다.

매년 수익의 10%를 기부해 온 귀금속 전문점 장금당도 후원금을 전했고, 삼전어린이집 원아들은 고사리손으로 ﻿마련한 바자 수익금 11만 2000원을 어려운 이웃을 위해 써 달라며 구에 전달했다.

구는 목표액 1억원의 삼전동을 포함해 구 전체에서 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 캠페인을 벌이며 내년 2월 14일까지 총 21억 7000만원 달성을 목표로 하고 있다. 현재 ﻿9억 3000여만원의 성금이 모였다. 성금은 지역 내 홀몸 어르신, 장애인, 한부모가족 등 저소득 가정과 복지시설에 연중기금 배분을 통해 전달된다. 구는 복지 사각지대에 놓인 이웃을 적극 발굴해 집중적으로 지원할 예정이다.

서강석 구청장은 “지역사회의 관심은 소외된 이웃﻿이 추운 겨울을 포근하게 보낼 수 있는 큰 힘이 될 것”이라며 “﻿전해 주신 성금이 적재적소에 잘 전달되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

박재홍 기자
2025-12-23 25면
