은평 ‘장애인 친화 미용실’ 8곳서 서비스

김미경 구청장 “소외 없는 도시로”


서울 은평구의 ‘장애인 친화 미용실’ 관련 홍보 포스터.
은평구 제공


서울 은평구는 ‘장애인 친화 미용실’을 8곳으로 확대 운영한다고 8일 밝혔다.

장애인 친화 미용실은 거동이 불편하거나 미용실 이용에 어려움을 겪는 장애인을 위해 마련됐다. 휠체어를 타고도 편하게 이동할 수 있도록 경사로와 자동문 등을 미용실에 설치했다. 앞서 구는 서울시의 ‘약자와의 동행 자치구 지원 사업’ 공모에 선정돼 지난 5월 1일부터 장애인 친화 미용실을 운영 중이다.

구 관계자는 “지역에 등록된 ‘장애 정도가 심한’ 장애인의 경우 경제적 부담을 줄이기 위해 매달 1회 1만 5000원으로 미용실 요금도 감면하기로 했다”고 설명했다.

해당 미용실은 응암3동 가인헤어, 대조동 라브리지헤어살롱, 역촌동 안소영헤어스케치, 녹번동 예랑헤어, 녹번동 이혜정헤어라인, 응암2동 이레네미용실, 진관동 정혜영헤어큐, 역촌동 헤어플러스 등이다.

김미경 은평구청장은 “몸이 불편한 장애인들이 집과 가까운 곳에서 미용실을 이용할 수 있도록 추가 지정했다”며 “앞으로도 장애인들의 미용실 이용 문턱을 낮춰 누구도 소외되지 않는 도시를 만들겠다”고 다짐했다.﻿


임태환 기자
2025-09-09 24면
