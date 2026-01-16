서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울 고덕천에 자전거 라이더 쉼터

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

노원, 서울대병원과 협력해 XR 심폐소생술 교육

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중랑창업센터 입주사 지재권 43건 출원·등록

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

은평 ‘공익활동’ 민간단체보조금 지원사업 공모

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

나도! 경제박사… ‘성동지식대학’ 온라인 무료 강의

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

투자, 경제 분야 전문 온라인 강좌 ‘2026년 성동지식대학’ 홍보 포스터.
성동구 제공


서울 성동구는 투자, 경제 분야 전문 온라인 강좌를 무료로 들을 수 있는 ‘성동지식대학’을 운영한다고 15일 밝혔다. 프로그램은 경제 전문 유튜브 채널 ‘삼프로TV’와 함께 운영하며 참가자는 다음 달 1일부터 28일까지 한 달간 삼프로TV 모바일 앱과 홈페이지로 수강할 수 있다.

강의는 ▲정채진 전문 투자자의 ‘운, 실력, 버핏으로 완성하는 투자 전략’ ▲박석중 SK경영경제연구소장의 ‘글로벌 투자 전략의 새로운 패러다임’ ▲조영무 NH금융연구소장의 ‘데이터로 읽는 국내외 경제 흐름 및 전망’으로 구성된다. 오는 21일부터 구청 홈페이지 신속예약시스템을 통해 600명 선착순으로 모집하며, 구민 누구나 신청할 수 있다. 자세한 사항은 구청 홈페이지나 교육지원과로 문의하면 된다.

정원오 구청장은 “이번 프로그램을 통해 주민들이 쉽고 자유롭게 전문적인 지식을 얻고, 경제 역량을 한층 강화하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 다양한 주제의 평생학습 프로그램을 발굴해 주민 누구나 배움의 기회를 풍성하게 누릴 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.


유규상 기자
2026-01-16 29면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

국제업무지구·코어밸리 개발… 용산, 미래 도시 기틀

박희영 용산구청장

광진구, 자양1동 799번지 일대 모아타운 관리계획

1월 13일 나루아트센터에서 모아타운 추진 경과·계획 방향 공유

“어릴 적 오빠 전쟁터 가던 기억 생생”…성북구,

2020년부터 관내 공로자·유가족에 251건 훈장 전수

금천, 5기 주민자치위원 404명 위촉

사회적 약자·청년 26명 우선 선발

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr