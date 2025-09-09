조성환 경기도의원, “경기도, 생활 안보와 평화 공존의 중심지로 나아가야”



기획재정위원회 조성환 위원장. 9월 9일 경기도의회 운영위원회 회의실에서 열린 ‘경기도형 안보전시관 건립 마스터플랜 연구용역’ 및 ‘한미동맹 우호기념관 건립 연구용역’ 착수보고회 참석. (사진=경기도의회)

경기도의회 기획재정위원회 조성환 위원장(더불어민주당, 파주2)은 9월 9일 경기도의회 운영위원회 회의실에서 열린 「경기도형 안보전시관 건립 마스터플랜 연구용역」 및 「한미동맹 우호기념관 건립 연구용역」 착수보고회에 참석해 “경기도가 생활 속 안보와 평화의 가치를 실현하는 중심지로 도약해야 한다”고 밝혔다.이번 착수보고회는 한국자치경제연구원이 수행하는 두 개의 연구용역의 시작을 알리는 자리로, 안보 교육과 체험, 국제 교류 기능을 갖춘 복합공간 조성을 위한 마스터플랜 수립이 목적이다. 연구는 시설의 입지와 타당성, 콘텐츠 구성, 운영 방안 등 전반적인 로드맵 마련에 초점을 맞추고 있다.조성환 위원장은 축사에서 “급변하는 국제 정세 속에서 도민이 일상에서 체감할 수 있는 생활 안보, 미래세대를 위한 체험 중심의 안보 교육이 중요해지고 있다”며, “경기도는 DMZ, 통일전망대, 캠프그리브스 등 안보 자산을 보유한 전략적 거점인 만큼, 이를 체계적으로 연계해 교육·전시·문화가 어우러진 복합공간으로 재구성해야 할 시점”이라고 강조했다.또한 “이번 연구용역을 통해 경기도가 안보교육의 허브이자 한미동맹의 역사와 가치를 되새기는 상징적 공간으로 거듭나길 기대한다”며, “기획재정위원회는 사업이 정책과 예산으로 충실히 뒷받침될 수 있도록 끝까지 책임 있게 지원하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀