“주민이 구정 자문한다”…관악 ‘4기 정책자문단’ 125명 위촉

6개 분과·2년간 정책 자문
관악궤, 제4기 정책자문단 위촉
박준희(왼쪽) 서울 관악구청장이 지난 9일 ‘제4기 관악구 정책자문단 위촉식’에서 위초강을 수여하고 있다.
관악구 제공


서울 관악구는 지난 9일 ‘제4기 관악구 정책자문단 위촉식’을 열고 총 125명을 정책자문단으로 위촉했다고 12일 밝혔다.

4기 정책자문단은 앞으로 2년간 주민의 시각에서 구정과 주요 정책에 대해 자문하고 제도 개선 등 아이디어 발굴에 나서 구정 발전에 힘을 보탠다. 2019년에 출범한 관악구 정책자문단은 그동안 청년 주거 공간 확대나 관악청년청 홍보 강화, 별빛내린천 환경 개선 등 207건의 정책 아이디어를 제안했다.

관악구는 이날 위촉식에서 신규 단원에게 위촉장을 수여하고, 정책자문단의 역할과 책임, 향후 활동 계획 등을 설명했다. 구정 공약사업에 대한 이해를 높이기 위해 한국매니페스토실천본부 이광재 사무총장의 특강을 진행했다.

새롭게 출범한 4기 자문단은 오는 11월 분과위원회를 통해 위원장과 간사를 선출하고 본격적인 자문 활동에 들어간다. 이번 제4기 정책자문단은 박별곤 단장을 중심으로 ▲ 기획경제 ▲ 행정혁신 ▲ 보건복지 ▲ 청년문화 ▲청정도시 ▲ 안전건설교통 총 6개 분과로 운영된다.

특히 오는 10월과 11월에는 관악강감찬축제 등 관악 대표 축제에 대해 의견을 수렴하는 활동도 2회에 걸쳐 실시한다. 이를 통해 주민 체감도가 높은 행정을 발전시켜 나간다는 구상이다.

박준희 관악구청장은 “정책자문단은 관악구의 발전을 이끄는 중요한 동반자이자, 풀뿌리 민주주의를 실현하는 원동력”이라며 “다양한 경험과 지혜가 관악구의 발전과 정책 혁신의 밑거름이 되어줄 것”이라고 말했다.

김주연 기자
