임태희 “(세월호) 아픈 기억을 넘어 희망의 문을 열겠다”

단원고 4·16아카이브, 세계기록유산 아·태 지역목록 등재



경기도교육청4·16생명안전교육원 자료

‘단원고 4·16아카이브’가 유네스코 세계기록유산 아시아태평양 지역목록 등재를 위한 국내 심사를 통과와 관련해 임태희 경기도교육감이 “아픈 기억을 넘어 희망의 문을 열겠다”라고 밝혔다.임 교육감은 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 이 같이 적으며 “단원고 4·16아카이브에는 세월호 참사로 희생된 단원고 학생들의 생전 일상, 국민의 추모 활동, 그리고 유가족과 생존자들의 회복 여정이 담겨 있다”며 “그 의미는 단지 과거를 보존하는 것에 그치지 않고, 아픈 기억을 넘어 생명과 안전의 가치를 지키며 희망의 문을 연다는 약속이다”라고 덧붙였다.이어 “경기도교육청4·16생명안전교육원은 우리의 생명을 소중히 여기고 모두의 안전을 지키는 교육의 장”이라며 “때로는 좌절로 삶의 희망을 잃었던 사람들이 새로운 삶의 의미를 불어 넣는 공간으로, 마음의 상처로 아픔을 갖고 살아가는 사람들이 치유와 회복을 하는 공간으로 자리매김하고 있다”라고 글을 마무리했다.안승순 기자