담양군, 중장년 인문프로그램 ‘담빛 철학산책·순천편’ 참가자 모집

담양군은 문화체육관광부와 한국문화예술위원회에서 후원하는 2025 중장년 인문 프로그램의 일환으로, 자연이 건네는 질문 속에서 새로운 ‘나’를 찾는 1박 2일 철학 여정 ‘담빛 철학산책–순천편’ 참가자를 모집한다고 17일 밝혔다.이번 프로그램은 순천의 정원과 생태 공간을 걸으며 명상과 글 쓰는 시간 등 내면의 목소리에 귀 기울이고 삶을 되돌아보는 1박 2일 인문기행으로, 10월 16일 담양에서 출발해 1박 2일간 순천시 일대를 여행한다.주요 일정으로는 순천만국가정원과 순천만 습지 등에서 ‘나와 닮은 식물 찾기’, ‘자연과 닮은 삶 찾기’ 등 자아 성찰 활동을 진행한다. 이 밖에도 순천 문화의 거리에서 서로의 생각을 나누는 시간, 선암사 다례 체험 등 다양한 인문 프로그램이 마련돼 있다.모집 대상은 40~60대 중장년 총 20명이며, 참가비는 무료(교통·숙박·1박 2일, 4식 제공)다. 모집 기간은 10월 10일까지이다.임형주 기자