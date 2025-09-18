양천 “복지·세금… 챗봇이 24시간 응대해요”

AI로 생활 밀착형 민원 해결 지원



서울 양천구 인공지능(AI) 챗봇 서비스 실행 화면.

양천구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 양천구는 구청 홈페이지를 통해 인공지능(AI) 기반 온라인 질의응답 시스템인 ‘AI 챗봇’(사진) 서비스를 본격 운영한다고 17일 밝혔다.챗봇은 생성형 인공지능 기술을 기반으로 시간과 장소에 구애받지 않고, 구민들의 생활 밀착형 민원 해결을 지원한다. 복지·세금·교통·문화 등 행정서비스에 대한 기본 정보를 비롯해 강좌접수·시설대관 등 각종 통합예약에 필요한 최신 정보를 즉시 확인할 수 있다.일상적인 문장에 대해서도 답변이 가능하다는 점에서 복잡한 행정 용어나 절차에 익숙하지 않은 주민들도 쉽게 도움을 받을 수 있다. 이용 방법은 구청 홈페이지에서 ‘인공지능 챗봇’ 아이콘을 클릭하면 대화를 시작할 수 있다.구는 향후 이용자 질문 데이터를 분석해 답변 품질을 지속적으로 보완하고, 필요한 자료는 수시로 업데이트해 완성도를 높여나갈 계획이다.이기재 양천구청장은 “챗봇 도입을 시작으로 공무원은 더 효율적으로 일하고, 구민은 더 빠르고 정확하게 응답받는 새로운 행정서비스 시대가 열릴 것으로 기대한다”며 “앞으로도 인공지능 기술을 행정 전반에 적극 접목해 주민 편의와 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.유규상 기자