서초 ‘서리풀 가을 도보여행’ 즐겨 봐요

새달 2일부터 숨은 명소 나들이

서울 서초구는 다음달 2일부터 11월 6일까지 서초의 주요 명소를 찾는 ‘서리풀 가을 도보여행’ 프로그램을 운영한다고 17일 밝혔다.

서리풀 도보여행은 봄·가을 연 2회 운영하는 계절 프로그램으로, 매회 전문 문화해설사와 숲 해설사가 동행해 서초의 숨은 명소를 깊이 있게 소개한다. 최근 4년간 총 94회가 진행돼 1200여명이 참여한 바 있다.

이번 가을을 맞아 마련한 서리풀 가을 도보여행은 5개 코스로 운영된다. ▲도심 속에서 자연과 음악을 즐기는 ‘뮤직펍 여행길’ ▲도슨트 서재여행 ▲조선 왕릉의 역사와 문화를 체험하는 ‘헌·인릉 여행’ ▲피카소벽화, 달빛무지개 분수 등 명소를 따라 걷는 ‘고터·세빛 관광특구 클래식디저트’ ▲가족이 함께하는 주말 힐링 나들이 등이다.

특히 유네스코 세계문화유산으로 지정된 헌·인릉 코스는 도보여행 예약이 시작되면 가장 먼저 마감되는 인기 코스라고 구는 설명했다. 참가자에게는 여행의 즐거움을 오래 간직할 수 있도록 기념품도 제공될 예정이다.﻿


안석 기자
2025-09-18 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
