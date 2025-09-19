광진구, 레전드와 함께하는 유·청소년 스포츠 체험강좌



서울 광진구 ‘레전드와 함께 하는 단기 스포츠 체험 강좌’ 광진구 제공

서울 광진구는 ‘레전드와 함께하는 단기스포츠 체험강좌’가 지역 유·청소년들에게 특별한 경험을 선사하고 있다고 19일 밝혔다.광진구 관계자는 “스포츠 복지 사각지대에 놓인 학생들이 평소 접하기 어려운 종목을 포함해 다양한 체육활동을 체험하고, 국가대표 출신 선수들과 직접 만날 수 있는 특별한 기회”라고 설명했다.대상은 관내 5~18세 사이 저소득 유·청소년으로 스포츠강좌이용권 미이용자를 우선 선정했다. 강좌는 청소년들의 선호도를 반영해 야구, 축구, 펜싱, 태권도, 배드민턴, 댄스 등 6종목으로 구성했다. 종목별 인원은 20명 내외로 제한해 맞춤형 교육이 이뤄진다.지난 6일과 14일, 1회차 강좌가 진행돼 각 분야를 대표하는 ‘스포츠 레전드’들이 강사로 나섰다. 신양초등학교 운동장에서 열린 야구와 축구 강의에는 안경현·장종훈, 백지훈·김대호 등 프로 출신 선수들이 지도에 나서 실전 요령을 전했다.2회차 강좌는 오는 10월 18일에 진행될 예정이며, 참여를 원할 경우 9월 30일까지 광진구청 체육진흥과(02-450-9772)로 신청하면 된다. 수업 후 만족도 조사를 실시해 향후 확대 운영 여부도 함께 검토할 계획이다.김경호 광진구청장은 “아이들이 땀 흘리며 배우는 도전과 성취의 경험이 앞으로의 성장에 큰 힘이 될 것”이라며, “앞으로도 유·청소년들을 위한 다양한 체육활동 기회를 지속해서 확대하고 건강한 성장 기반을 마련해 나가겠다”고 말했다.서유미 기자