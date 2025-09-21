“민생 살리는 협치… 흔들림 없이 유지”

서울Pn

조동탁
강동구의회 의장


  •
조동탁 서울 강동구의회 의장


제9대 서울 강동구의회 전·후반기를 모두 이끄는 조동탁 의장은 지난 19일 서울신문과의 인터뷰에서 남은 임기 동안 “협치의 기조를 흔들림 없이 유지하겠다”고 밝혔다.

조 의장은 “의회는 민생 회복을 위한 정책과 예산이 제대로 작동하는지 점검하고 필요한 개선 방향을 제시하는 견제자이자 조정자의 역할을 수행해야 한다”며 “집행부와는 강동구 발전이라는 공동 목표를 위해 긴밀히 협력하되 정책이 구민에게 실질적인 혜택을 줄 수 있도록 균형 잡힌 감시와 건설적인 비판을 아끼지 않겠다”고 했다.

그는 “특히 예산 집행과 정책 추진 과정에서 구민 의견이 충분히 반영되도록 적극 논의하고 집행부가 보다 효율적이고 투명한 행정을 펼칠 수 있도록 제도적·정책적 지원을 이어가겠다”고도 했다.

조 의장의 또 다른 직책은 서울시 구의회 의장협의회 회장이다. 그는 매달 서울 기초의회를 돌며 회의를 주재하고 있다. 지난 7월 월례회의에서는 민생회복 소비쿠폰 재원 분담 비율 조정을 촉구하는 공동건의문을 채택하며 지역 현안에 대해 25개 구의회의 공동 대응을 이끌기도 했다. 그는 “대부분 자치구는 이미 확정된 예산과 고정적인 재정 지출 구조 속에서 추가 부담을 감당하기 어려운 실정”이라며 “민생경제 회복이라는 대의에는 공감하지만 형평성 없는 재원 배분은 자치구의 행정서비스 축소와 현안 사업 차질로 이어질 수 있는 우려가 있다”고 설명했다.

이어 “앞으로도 의장협의회장으로서 구의회 간 긴밀한 소통과 협력을 통해 자치구별 현안과 어려움을 청취하고 공통 현안은 함께 논의하며 협력해 나갈 것”이라고 했다.


안석 기자
2025-09-22 34면
