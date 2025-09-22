노원구, 다음달 27일 ‘도전! 노원어르신 디지털 골든벨’



서울 노원구가 마을 축제에서 진행한 ‘도전 노원어르신 디지털 골든벨’. 노원구 제공

서울 노원구는 어르신들이 디지털 세상에 좀더 익숙해질 수 있도록 ‘도전! 노원어르신 디지털 골든벨’을 연다고 22일 밝혔다.노원구 관계자는 “어르신들이 디지털 기기를 낯설고 두려운 존재로 인식하지 않도록 ‘즐기며 배우는’ 체험형 프로그램”이라며 “어르신들의 디지털 기기에 대한 자신감을 높이고 향상된 역량을 통해 다양한 분야의 취업 연계로 사회 참여를 지원한다”고 설명했다. 행사는 오는 10월 27일 오후 1시부터 4시까지 노원구청 2층 대강당에서 열린다.‘디지털 체험존’ 어르신들의 인지능력 향상과 치매 예방에 도움이 되는 다양한 놀이 콘텐츠가 내장된 ▲해피테이블을 비롯해 ▲스탠드 키오스크 등 체험 부스가 마련된다. 또한 1:1 맞춤형 취업 상담 부스도 함께 운영돼 실질적인 어르신일자리 정보 제공과 지원도 이뤄진다.본행사에서는 노원구에 거주하는 65세 이상 어르신 50명을 대상으로 필기 5문제와 실기 3문제로 구성된 퀴즈가 진행된다. 스마트폰과 키오스크 활용 능력을 평가하며, 실기 부문에서는 실제 키오스크와 유사한 시뮬레이션 프로그램이 활용된다.노원구는 전국 최초로 2019년부터 ‘노원어르신일자리지원센터’를 운영 중이다. 센터의 키오스크 강사 양성과정을 수료한 수강생들이 자발적으로 구성한 ‘노원디지털강사단’이 이번 행사를 함께 지원한다.오승록 노원구청장은 “디지털이 일상이 된 시대에 어르신들이 기술로부터 소외되지 않도록 돕는 것은 선택이 아닌 필수”라며 “앞으로도 어르신 한 분 한 분이 자신감 있게 디지털 세상에 참여하고, 활기찬 노년을 이어갈 수 있도록 실질적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.서유미 기자