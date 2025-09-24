경북도의회 ‘경북도 학생마음 건강교육 정책연구회’, 연구용역 중간보고회 개최

경북도, 학생 정신건강 증진 위한 정책 연구 본격화



경북도 학생마음 건강교육 정책연구회 중간보고회에서 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 경북도의회 제공

경북도의회 의원연구모임 ‘경북도 학생마음 건강교육 정책연구회’(대표 황두영 의원)는 지난 23일 도의회 다목적실에서 ‘쉼과 회복, 학생 정신건강을 위한 몸·마음 챙김 연구’ 중간보고회를 개최했다.이번 연구용역의 책임을 맡은 지방자치학회 정우열 교수는 중간보고에서 ▲학생들의 정신건강 문제의 현황 분석 ▲국내 정책 사례 연구 ▲학생 대상 설문조사 및 심층 인터뷰 결과를 바탕으로, 학생들이 체감할 수 있는 정신건강 증진 정책의 필요성에 대하여 발표했다.이어진 토론에서는 학생 정신건강 문제 해결을 위한 정책적․행정적 지원 방안, 학교 교육과정에 정신건강 교육을 포함하는 방안, 지역 사회와의 협력 강화 방안 등에 대한 심도 있는 논의가 이뤄졌다.황두영 대표의원은 “학생들의 정신건강은 단순히 개인적 차원을 넘어, 사회 전체의 지속 가능한 발전과 직결되는 핵심 요소”라며 “경북도는 학생들이 행복한 마음으로 성장할 수 있도록 학교․가정․지역사회가 함께 힘을 모아 정책을 추진해야 한다”고 강조했다.한편, ‘경북도 학생마음 건강교육 정책연구회’는 황두영 대표의원을 비롯해 권광택, 김경숙, 김창혁, 김홍구, 윤종호, 임병하, 차주식, 최병근 의원 등 9명으로 구성되어 있으며, 앞으로도 학생 정신건강 문제 해결을 위한 정책적 관심을 높이고 실질적인 정책 수립과 실행에 힘쓸 계획이다.온라인뉴스팀