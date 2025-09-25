충북도의회, 조형물 예산 삭감하더니… 정부에 오송 참사 추모사업 떠넘기나

기억관 설치·심리치료 지원 건의

유가족 “자신들의 책무 포기” 비판

도의회 측 “지원단 활동 촉구 의미”

충북도의 오송 지하차도 참사 추모 조형물 설치 예산을 전액 삭감한 충북도의회가 정부에 오송 참사의 국가적 추모사업을 제안해 논란이 일고 있다. 떠넘기기로 비치며 황당하다는 지적이 나온다.24일 충북도의회에 따르면 전날 이양섭 충북도의회 의장이 대한민국 시도의회 의장협의회 임시회에 참석해 오송 참사의 국가적 추모사업 추진 건의안을 제안했다. 건의안은 국회와 정부에 전달될 예정이다. 건의안에는 오송 참사 희생자를 기리는 국립 추모기억관 설치, 오송 참사 희생자 추모의 날 지정, 심리치료와 생활 안정 등 유가족 종합 지원 대책 강화 등이 담겼다.이런 사실이 알려지자 유가족들과 시민단체들은 자신들이 할 일을 국가에 강요하는 것 아니냐며 비판한다. 오송 참사 유가족협의회 최은경 대표는 “황당하다”며 “지방의회가 할 수 있는 일을 포기하면서 왜 저러는지 이해가 안 간다”고 꼬집었다.오송 참사 진상규명 책임자 처벌 시민대책위원회는 이날 성명을 통해 “희생자와 생존자의 추모와 치유를 책임지는 일이 국가의 몫이라는 건 자신들의 책임을 포기하는 것”이라며 “지방의회 책무를 포기한 이번 결정은 도의회 역사상 가장 부끄러운 일이 될 것”이라고 비판했다.충북도의회는 떠넘기기가 아니라고 반박한다. 도의회 관계자는 “조형물 예산을 삭감한 것은 조형물 설치를 반대하는 게 아니라 장소와 형태 등을 둘러싼 공론화 과정이 부족하다는 게 이유였다”며 “이번 건의안에는 이달 초 행정안전부가 구성한 오송 참사 피해자 지원단의 적극적인 활동을 촉구하는 뜻이 담겼다”고 했다. 앞서 도의회는 지난 16일 본회의를 열고 조형물 설치 예산 5000만원을 전액 삭감했다.청주 남인우 기자