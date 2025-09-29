개원 30주년 맞은 금천구의회… 열린 의회로 주민과 가까이

‘가족 의회 체험’ 행사 정례화 추진
마을버스 타며 주민 공감대 이끌어
의료 공백 채워 우수 조례 선정돼
서울 금천구의회는 개원 30주년을 맞아 ‘열린 의회’를 목표로 주민들에게 한층 더 가까이 다가가고 있다. 의원 10명 중 7명이 초선으로 구성된 민선 9기는 열정적이고 학구적인 분위기 속에 ‘서울 자치구 최초’라는 기록도 써 내려가고 있다.
이인식 금천구의회 의장은 “올해는 금천구 개청 30주년이자 지방자치제도가 완성된 지 30년인 만큼 그동안 제정된 조례를 재정비하는 데 힘쓰고 있다”며 “엄숙하게 여겨지던 본회의장을 개방해 공간부터 열린 의회를 만들어가고 있다”고 밝혔다.
금천구의회는 30주년을 맞아 4~7세 어린이와 가족 80여명이 비눗방울로 꾸며진 본회의장에서 마술 공연을 즐기고 구의원들과 도전 골든벨을 하는 등 ‘가족 의회 체험 행사’를 열었다. 구의회와 친근감을 높이고 기초의회의 역할을 느낄 수 있는 자리인 만큼 정례화한다는 구상이다.
주간보호센터, 파출소, 재활용처리장 등 지역사회 주요 현장을 수시로 찾고 민생 살리기에도 앞장서고 있다. 1차 민생회복 소비쿠폰 지급을 위한 추가경정예산도 서울 자치구 중 가장 빨리 통과됐다. 홈플러스 시흥점 폐점·매각이 지역 경기에 미칠 여파를 우려해 중앙정부 등에 결의문을 보내기도 했다.
교통 불편을 해결하기 위해 지난해 11월 꾸려진 교통환경개선특별위원회는 올 6월까지 직접 마을버스를 타며 주민 의견을 들었다. 운수업계 관계자 등과 4자 간담회를 열며 공감대를 이끌어냈다. 서울 자치구 최초로 월 30만원의 마을버스 기사 처우개선비를 도입했다.
이를 바탕으로 올해만 111개 조례안이 처리됐다. 의료 공백이 발생하지 않도록 야간·휴일 진료를 위해 소아청소년과 전문의원과 협약을 맺은 ‘소아청소년과 야간·휴일 일차의료기관 지정 및 지원에 관한 조례’는 지난해 말 법제처의 우수 조례로 선정됐다. 금천구의회는 국민권익위원회의 지난해 ‘전국 지방의회 종합청렴도 평가’에서 2등급을 받았다.
김주연 기자