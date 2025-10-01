‘65세 싱글들의 친구 찾기’…종로 굿라이프 챌린지 13일까지 모집

21일 서울 돈화문국악당에서 아로마오일 만들기



‘종로 굿라이프 챌린지’

정문헌(뒷줄 왼쪽) 서울 종로구청장이 어르신들의 친구 찾기 프로그램 ‘종로 굿라이프 챌린지’에서 말하고 있다.

종로구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 종로구가 어르신을 위한 친구 찾기 프로그램 ‘종로 굿라이프 챌린지’ 참여자를 오는 13일까지 모집한다.1일 종로구에 따르면, 오는 21일 제3 종로 굿라이프 챌린지가 서울돈화문국악당에서 열린다. 오후 1시 30분부터 오후 5시까지 참가자들은 직접 아로마오일 향기를 만들어 자신을 소개하고, 완성한 오일을 비밀친구(마니또)에게 선물하는 활동을 하게 된다.올해는 지난 6월에 이어 총 두차례 행사가 열린다.대상은 종로구에 홀로 사는 65세 이상 주민 40명이다. 남녀 각각 20명을 선착순으로 모집한다. 신청은 오는 13일까지 종로구청 어르신복지과를 방문해 필요한 서류를 제출하면 된다.앞서 지난해 10월 운현궁에서 열린 첫 종로 굿라이프 챌린지에서는 최종 6쌍의 커플이 탄생했고 지난 6월에도 7쌍의 커플이 인연을 맺었다. 종로구는 올해 2회에 이어 내년에는 서울 전역으로 참여 대상을 확대하고 분기별로 행사를 진행할 계획이다.정문헌 종로구청장은 “종로에서 시작된 어르신들의 웃음소리가 서울 전역으로 퍼져나가길 바란다”며 “어르신들이 의지할 만한 상대를 만나 마음을 나누고 삶의 활력을 되찾을 수 있도록 어르신들의 인연 찾기를 물심양면으로 돕겠다”고 밝혔다.김주연 기자