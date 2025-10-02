서울Pn

서울시, 긴 추석 연휴…24시간 비상 의료 체계

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울 중구, 다음달 24일까지 ‘추석맞이 나눔 캠

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

노원 가을밤 17일부터 ‘모두의 달’ 환히 빛난다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

전통시장 디지털화, 웃음꽃 피는 강북[현장 행정]

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

한가위에 어떤 한복 입을까

한가위에 어떤 한복 입을까
추석 연휴를 앞둔 1일 서울 중구 남대문시장 한복상가를 찾은 시민들이 한복을 살펴보고 있다.
추석 연휴를 앞둔 1일 서울 중구 남대문시장 한복상가를 찾은 시민들이 한복을 살펴보고 있다.

2025-10-02 19면
