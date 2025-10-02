한가위에 어떤 한복 입을까

최호정 서울시의회 의장, 제22차 지방시대
이새날 서울시의원, 강남구 ‘수변문화쉼터’
김태희 경기도의원, 2025 경기도 물산업
경기도의회 미래과학협력위원회, 2025 경
“기술은 사람의 도구입니다”… 미래 서울 비전 전한
스마트라이프위크 2025 개막
동작, 이수역 9번 출구 승강시설 곧 재가동
관리·유지 보수 관계기관들 협약
승강기·에스컬레이터 교체 추진
중랑, 유관순 열사·김영랑 시인 추모식 열려
순국 제105주기·제75주기 맞춰
망우역사문화공원서 헌화·공연
구로구, 전 직원 대상 ‘기본사회 교육’…“국정 5
강동 ‘움스프렌즈’ 지자체·공공 캐릭
은평 ‘대한민국 건강도시상’ 4년 연
노원 가을밤 17일부터 ‘모두의 달’
한가위 송파 석촌호수, 문화가 흐른다
학교·주민의 상생… 구로 ‘스쿨 매니
금천·市교육청, 지역 역량 키우는 협
