용산 교실에 숲 쑥쑥… ‘마스크 화분’ 환경 의식 키워요

3개 초등학교 ‘교실 속 숲 만들기’

재활용 ‘스밈 화분’ 반려식물 가꿔

서울 용산구 한 초등학교 교실에서 숲 만들기 수업이 진행되고 있다.

용산구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 용산구가 초등학생들의 생태 감수성과 환경 의식을 높이기 위해 ‘교실 속 숲 만들기’ 사업을 시범 운영한다고 17일 밝혔다.이번 사업은 지난 11일부터 다음달까지 진행되며, 지역 3개 초등학교 19개 학급이 참여한다.프로그램은 학급별 최대 3회 이내의 체험수업으로 구성된다. 학생들이 직접 반려나무를 심고 화분을 꾸미며 물을 주는 과정을 통해 자연과 교감하고, 식물의 성장 원리와 환경 보호의 중요성, 탄소 저감의 의미를 자연스럽게 배우게 된다.‘교실 속 숲 만들기’에 사용되는 ‘스밈화분’은 ﻿일회용 마스크 자투리 원단과 페트병을 업사이클링해 만든 친환경 화분이다. 향후 ﻿지역 내 초등학교로 사업을 점차 확대할 계획이다.박희영 용산구청장은 “아이들이 직접 가꾸는 교실 속 숲을 통해 학교가 단순한 배움의 공간을 넘어 생명과 공존하는 생태학습장으로 거듭나길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 탄소중립 실천과 환경 교육 확산에 앞장서 학생들의 행복한 성장을 지원하는 교육도시 용산을 만들어가겠다”고 밝혔다.한편 구는 학교 교육과정을 연계한 ‘찾아가는 공교육’ 프로그램을 운영하며 학생들의 균형 잡힌 성장과 학습 기회 확대에 힘쓰고 있다.서유미 기자