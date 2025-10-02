세계 청년 150명, 은평서 미래 꿈꾼다

27~29일 IFWY 파이널 컨퍼런스



김미경 은평구청장

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 은평구는 오는 27일부터 29일까지 국제청년포럼 ‘이프위’(IFWY)의 파이널 컨퍼런스를 연다고 1일 밝혔다.IFWY는 청년들이 더 나은 미래를 위한 의제를 직접 제안하고, 실행 전략을 찾기 위해 머리를 맞대는 행사다. 이렇게 모인 의견을 활용해 유엔과 각국 정부, 국제기구 등에 전달할 선언문을 만든다.‘우리의 지속 가능한 미래, 평화와 협력’을 주제로 하는 이번 파이널 컨퍼런스는 구와 한양대 일대에서 열린다. 26일 은평문화예술회관 숲속 극장에서 오리엔테이션을 진행하고, 27일 한양대에서 개막식이 열린다. 29일에는 진관사 대웅전에서 선언문 발표와 함께 폐막식이 예정돼 있다.파이널 컨퍼런스에 참여할 청년을 선발하기 위한 지역 컨퍼런스는 지난 7월 28일부터 12일까지 열린다. 현재 브라질 상파울루와 태국 방콕, 미국 뉴욕 등 6개국 도시에서 진행 중이다. 이렇게 뽑힌 150명의 청년들이 서울에서 열리는 파이널 컨퍼런스에 참석한다. 다른 청년들을 대표하는 리더가 될 이들은 주요 의제를 놓고 토론하고 선언문도 채택한다.김미경 은평구청장은 “앞으로도 미래를 이끌 청년들이 소통할 수 있는 교류의 장을 꾸준히 마련할 것”이라고 말했다.임태환 기자