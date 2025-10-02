양천구, 예비 고교생·학부모 대상 ‘고교학점제 첫걸음’ 설명회

10월 21일, 선착순 400명 모집



지난 5월 열린 양천구 ‘Y교육박람회 고교 학교별 설명회’ 현장 모습. 양천구 제공

서울 양천구는 오는 21일 ‘학부모를 위한 고교학점제 첫걸음’이라는 주제로 맞춤형 진학설명회를 개최한다고 2일 밝혔다. 설명회는 해누리타운 해누리홀에서 열리며, 예비 고등학생과 학부모 등 고교 진학에 관심 있는 구민 400명을 대상으로 진행한다.이번 설명회에서는 고교학점제의 기본 구조와 유형별 진학 전략, 변화하는 대입 환경을 다룬다. 구는 이를 통해 예비 고등학생들이 보다 구체적이고 체계적인 진로·진학 로드맵을 설계할 수 있도록 돕겠다는 계획이다.강의는 한국진로진학정보원 원장이자 서울대 입학사정관 출신인 교육 전문가 진동섭 강사가 맡는다. 그는 ▲고교학점제의 핵심 개념과 운영 체계 ▲초·중등 시기 학부모의 학습·진로 지도 전략 ▲대학입시에 미치는 고교학점제의 실제적 영향 등 필수 정보를 깊이 있게 전할 예정이다.지난달 29일 선착순 모집을 시작했으며, 참여를 원하는 구민은 양천구 평생학습포털에서 신청하면 된다. 구는 이번 설명회가 고교학점제 변화와 진학 정보를 공유하고, 예비 고등학생들의 입시 준비를 지원하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.한편 양천구는 올해 ‘새 학기 대비 진학 설명회’, ‘학생부종합전형 대비 전략 설명회’, ‘Y교육박람회 고교 학교별 설명회’, ‘대입 수시 전략 설명회’ 등을 통해 총 8400여명의 학부모와 구민에게 시기별 맞춤형 교육 정보를 제공해 왔다.이기재 양천구청장은 “이번 설명회가 맞춤형 진로·진학 정보를 제공해 고교 입학을 앞둔 학생과 학부모의 걱정을 덜고, 성공적인 입시 전략을 세우는 데 든든한 길잡이가 되길 바란다”고 전했다.유규상 기자