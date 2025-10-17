전남도내 학생 통계에서 누락된 아동···1391명

최근 5년간 전남 미성년자 대상 약취·유인 48건

2021년부터 3년간 실종아동 신고접수 건수는 2152건



김재철 전남도의원이 제394회 임시회 제1차 본회의에서 ‘아동안전, 사각지대 없어야 한다’는 주제로 5분 자유발언을 하고 있다.

올해 3월 말 기준 전남에 주소를 두고 있지만, 전남의 초등학교에서 확인이 안 되는 아동이 1391명으로 드러났다.김재철(더불어민주당·보성1) 전남도의원은 최근 열린 전남도의회 본회의 5분 자유발언에서 이같이 지적하고 “전남도와 전남도교육청이 원인 파악과 함께 이들 아동의 안전을 확인해야 한다”고 주장했다.김재철 의원이 전남도에서 제출받은 올해 3월말 기준 연령별 주민등록 인구현황을 보면 7세부터 12세까지 아동은 7만 8625명, 전남에 주소를 둔 초등학생은 7만 5694명이다. 취학 유예나 면제 등 취학의무 관리대상자 등을 고려할 때 아동 1391명이 전남도 소재 초등학교에 재학 중인지 여부가 불확실한 것으로 나타났다.김 의원은 “취학의무 관리대상자보다 많은 1400명 가까운 아동이 왜 발생했고, 이들의 안전에는 전혀 문제가 없는지 전남도와 전남도교육청은 제도개선 사항 등을 포함해 종합적으로 검토해 답변해 달라”고 요구했다. 그는 “최근 초등학생 유괴·미수 사건과 관련해 전남에서도 미성년자 약취·유인 범죄가 이어지고 장기 실종아동이 매년 발생하고 있기 때문에 아동 안전 정책이 임시방편에 그쳐선 안 된다”고 촉구했다.경찰청 통계에 따르면 2020년부터 5년간 전남에서 발생한 미성년자 대상 약취·유인 범죄는 48건, 2021년부터 3년간 실종아동 신고접수 건수는 2152건이다. 이 가운데 매년 미해제 건수를 더하면 총 20건에 달한다.김재철 의원은 “전남 지역 하루 3시간 초등학교 주변을 순찰하는 아동안전지킴이는 800명으로 이는 2021년과 2022년 847명, 2023년 818명에 비해 오히려 수가 줄었다”며 “맞벌이 부부 증가와 늘봄학교로 달라진 환경을 반영해 전남도와 경찰은 아동안전 정책을 점검하고 확대해야 한다”고 강조했다. 그는 “2021년부터 지난 6월까지 전남에서 발생한 절도, 성범죄 등 ‘학교 외부인 침입 사건’이 21건이다”며 “전남도교육청은 학생 안전에 사각지대가 없도록 법령을 엄격히 준수하는 방안을 마련해야 한다”고 덧붙였다.무안 최종필 기자