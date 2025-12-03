서울시, 심야 택시 1000대·버스 막차 늘린다…연말 교통 대책 가동



줄지어 이동 중인 택시의 모습. 서울신문 DB

각종 행사와 모임 등으로 야간 이동이 늘어나는 연말에 대비해 서울시가 심야 택시를 늘리고 버스 막차 시간도 연장한다.시는 12월 한 달간 시민들의 이동이 불편하지 않도록 ‘연말 택시·버스 공급 확대 계획’을 마련해 시행한다고 3일 밝혔다.우선 시는 지난해 말과 마찬가지로 목·금요일 심야 시간대 택시 운행을 평균 2만 4000대 수준으로 늘릴 계획이다.시에 따르면 10월 셋째 주부터 11월 셋째 주까지 서울 심야 택시는 평균 2만 3323대가 운행됐다.시 관계자는 “택시 업계와 플랫폼사 등과 협업해 심야 택시 1000대가량을 추가 공급할 것”이라고 설명했다.아울러 시는 택시업계와 함께 강남·종로 등 심야 승차 수요가 많은 4개 지역에 임시 택시승차대를 설치해 질서 있는 승차를 유도할 방침이다.승차대는 오는 12일, 18일, 19일, 24일 운영되며 시 직원과 택시업계 종사자 등 총 160여명의 ‘심야승차지원단’이 승차를 돕는다. 이외에도 시는 택시 수요가 늘어나는 연말 승차 거부와 부당요금이 발생하지 않도록 집중 단속한다. 26일까지 택시 이용이 많은 15개 지역에서 순찰과 단속을 벌인다.심야 전용 버스인 ‘올빼미버스’ 운행도 늘린다. 17∼31일 일·월요일을 제외하고 주 5일 28대 늘려 총 168대 운행한다.또한 시는 15∼31일 일요일과 공휴일을 제외하고 시내 11개 주요 지점의 버스 막차 시간을 새벽 1시까지 연장한다. 총 87개 노선, 1931대의 버스가 대상이다.여장권 시 교통실장은 “택시나 막차 이용이 늘어나는 연말 심야에 귀가하는 시민들의 불편이 최소화할 수 있도록 운수업계와 긴밀하게 협력하기로 했다”며 “시민들이 더욱더 빠르고 편안하게 이동할 수 있도록 교통 편의를 높이는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.임태환 기자