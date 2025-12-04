창동차량기지 진접 이동… 창동·상계 ‘디지털바이오시티’ 변신

서울시, 진접기지 시험운행 기념식



3일 서울 노원구 서울교통공사 창동차량기지에서 열린 진접차량기지 시험운행 개시 기념행사에서 오세훈(가운데) 서울시장, 오승록(왼쪽) 노원구청장, 김인제 서울시의회 부의장 등이 세리머니에 참여했다.

지하철을 세워두거나 정비하는 공간이던 ‘창동차량기지’가 40여년 간 제 몫을 다하고 그 기능을 ‘진접차량기지’로 넘긴다. 차량기지 이전이 본격화되면 이 곳은 서울시의 ‘다시, 강북전성시대’를 여는 핵심 사업인 ‘서울디지털바이오시티(S-DBC·Seoul Digital Bio City)’로 재탄생한다.서울시는 3일 창동차량기지에서 ‘진접차량기지 시험 운행 개시 기념식’을 열었다. 행사에는 오세훈 서울시장, 오승록 노원구청장, 오언석 도봉구청장이 참석했다. 2018년 착공한 진접차량기지는 지난 11월부터 종합시험 운행을 진행 중이며, 내년 6월까지 영업 시운전을 마무리하면 창동차량기지는 운영을 종료한다. 서울 시내 차량기지가 외곽으로 이전하는 첫 사례다.이에 따라 창동·상계 일대 개발도 속도를 내게 됐다. 도봉구 창동은 서울아레나를 중심으로 한 ‘문화·창조산업의 심장’으로, 노원구 상계는 S-DBC를 중심으로 한 ‘미래산업 중심축’으로 육성된다. 서울시는 두 지역을 하나의 생활권으로 묶어 주거·일자리·문화가 결합된 ‘완성형 균형발전 모델’을 만들 계획이다.이를 위해 총 7조 7000억원의 사업비가 투입된다. 시는 2026년까지 창동차량기지 이전을 시작으로 동부간선도로 지하화 및 상부공원화, 동서 연결교량 건설 등을 마무리해 미래산업 거점의 토대를 마련한다. 이어 민간 자본 6조 6000억원을 투입해 ‘씨드큐브 창동’을 비롯해 2027년 개관 예정인 서울아레나, 2027년 착공 예정인 복합환승센터 등 주요 랜드마크를 차례대로 조성한다.오 시장은 “지난해 ‘다시, 강북전성시대’를 선언하며 동북권의 미래 지도를 새롭게 그리기 시작했다”며 “2027년 개장하는 서울아레나와 바이오 단지가 들어설 S-DBC와 함께 산업과 문화가 공존하는 도시로 창동·상계를 탈바꿈시킬 것”이라고 강조했다.일각에서는 창동차량기지 이전과 동시에 추진될 예정이던 ‘도봉면허시험장’의 의정부 이전이 무산되면서 S-DBC 부지 규모 축소 우려도 제기된다. 이에 대해 시 관계자는 “면허시험장을 창동차량기지 내부로 축소 재배치할 예정이며 S-DBC 조성에는 차질이 없다”고 밝혔다.앞서 시는 2022년 3월 4호선 종점을 불암산역에서 진접역으로 3개 역(별내별가람·오남·진접), 14.9㎞ 구간을 연장했다. 차량기지가 창동에서 진접으로 옮겨가면 입·출고 동선이 단축돼 정비 효율이 높아지고 열차 운영 안정성도 대폭 개선될 전망이다.﻿유규상 기자