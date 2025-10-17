여수시, 여수섬박람회 협력 지원협의회 출범

유관기관·기업·종교단체 등 19명 참여, 분야별 협력체계 본격 가동

‘2026여수세계섬박람회 협력 지원 협의회’가 16일 출범식을 하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026여수세계섬박람회의 성공개최를 위한 협력 지원 협의회가 16일 출범식을 갖고 본격적인 운영에 들어갔다.이번 협의회는 유관기관장과 기업인, 종교계 대표 등 19명의 위원으로 구성됐으며 앞으로 14개월간 분야별 협력과 지원 업무 등을 운영한다.이날 회의에는 정기명 여수시장을 비롯해 협의회 위원, 섬박람회지원단 및 2026여수세계섬박람회 조직위원회 간부 공무원 등 50명이 참석했으며, 협의회의 구성 취지 및 운영 방향과 섬박람회 추진 현황, 기관별 협력 요청 사항 등을 공유했다.또 섬박람회 주요 과제 보고와 기관·단체의 의견수렴 및 협력 방안 논의가 이어졌다.협의회는 앞으로 2개월 주기로 정기회의를 개최해 기관·단체 네트워크를 통한 홍보와 참여 확대, 국내외 관람객 및 기업 유치, 행사 운영 분야별 협력 대책 마련 등을 추진하게 된다.논의된 안건은 각 기관·단체 실무진 회의를 통해 실행계획 수립 및 이행 상황 점검 절차로 이어질 예정이다.정기명 여수시장은 “협의회를 통해 각 기관과 단체에서 협력해 준다면 섬박람회가 반드시 성공할 것”이라며 “섬박람회 성공 개최를 위해 모든 역량을 다해 협력해 주시기를 부탁드린다”고 말했다.한편 2026여수세계섬박람회은 오는 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 돌산 진모지구에서 열린다.여수 류지홍 기자