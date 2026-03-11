성동구, 성수동 ‘민간 개방화장실’ 특별 맞춤 지원

서울Pn

민간 개방화장실에 지원하는 위생용품.
성동구 제공


서울 성동구는 뚝섬·성수 역세권 민간 개방화장실을 중심으로 맞춤형 지원에 나선다고 11일 밝혔다. 서울의 대표적인 명소로 사랑받는 성수동 일대의 쾌적한 위생 환경을 유지하기 위해서다.

최근 성수동은 국내외 관광객과 방문객의 발길이 끊이지 않는 서울의 대표 핫플레이스로 자리 잡으며 상권이 활기를 띠고 있다. 하지만 많은 방문객이 몰리면서 화장실을 자발적으로 개방해 온 민간 건물주들의 관리 부담도 함께 커지고 있다. 이용객 증가로 청소 주기가 짧아지고, 화장지 등 소모품 사용량이 크게 늘어나는 등 관리상의 어려움이 이어지고 있기 때문이다.

이에 구는 특별 지원에 나섰다. 성수동 민간 개방화장실 15곳에 화장지를 분기별 2박스씩 추가 지원하고, 특히 이용객이 집중되는 뚝섬·성수 역세권 6곳에는 화장실 운영자에게 월 10만원의 관리운영비를 추가로 지원할 예정이다.

또한 구는 이번 특별 지원과 함께 민간 개방화장실의 청결 상태를 정기적으로 점검하고, 운영자들의 건의 사항을 반영해 지원 범위에 대해 지속적으로 검토해 나갈 계획이다.

구 관계자는 “앞으로도 현장의 작은 목소리까지 세심하게 살펴, 주민과 상인 그리고 방문객 모두가 머물고 싶은 성동을 만들어 가겠다”고 말했다.


유규상 기자
