문승호 경기도의원, 성남 수정초등학교 현장점검 나서



문승호 의원이 10월 20일 성남 수정초등학교를 방문해 관계자들과 함께 학교 안전사항을 점검하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 교육행정위원회 문승호 의원(더불어민주당, 성남1)은 10월 20일(월) 오전 10시 30분 성남 수정초등학교를 방문해 학교 안전사항을 점검했다.이날 현장점검은 배정심 수정초등학교 교장을 비롯해 진성규 경기도교육청 학교안전과장, 오창용 성남시교육지원청 교육시설과장이 참석했다.1970년 3월 개교한 수정초등학교는 구도심지에 건립되어 교내 계단에 설치된 구형 팬스 노후화 및 안전 기준 미달로 학생들의 안전이 우려되었다. 또한 가파른 법사면에 식재된 수목에서 나뭇가지, 낙엽들이 낙하하면서 인근 주민들의 안전에 대한 민원이 빈번하게 접수되었다.문승호 의원은 이날 경기도교육청, 성남시교육지원청과 함께 교내 구형 팬스 교체 및 수목 벌목·진정 작업에 필요한 예산 편성과 더불어 학생수 감소추세에 있는 지역 내 학교에 대한 세부적인 지원 체계를 논의했다.문 의원은 “학교 건축 규모 대비 학생수가 감소한 학교의 경우 학생별 급당경비가 축소되어 노후화된 시설 개선에 대한 부담이 크다”며 “수정초를 비롯한 대규모 학교들이 노후화된 안전 시설 개선에 부담을 느끼지 않도록 경기도교육청과 함께 추가 지원 방안을 논의하겠다”고 밝혔다.배정심 교장은 “학생 안전에 세심하게 신경써주고 계신 문승호 의원님께 감사드린다”면서 “수정초등학교 학생들이 더 안전한 환경에서 생활할 수 있도록 많은 앞으로도 관심과 지원 부탁드린다”고 말했다.온라인뉴스팀