‘책 읽는 도시 중랑’…북 페스티벌 등 ‘독서 문화 확산의 장’ 마련

전국 27개 도시와 함께한 정기총회

올해로 10번째 열린 ‘북 페스티벌’



‘취학 전 1000권 읽기’ 시상식에 참여한 류경기 서울 중랑구청장과 수상 가족의 모습. 중랑구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중랑구는 지난 24일 중랑구청에서 ‘전국책읽는도시협의회’ 제2차 정기총회를 열고, 25일에는 ‘제10회 중랑 북페스티벌’을 개최했다고 27일 밝혔다.전국책읽는도시협의회는 책 읽는 도시 간 소통과 협력을 통해 독서 문화를 확산하고, 책을 매개로 한 공동체 사회를 조성하기 위해 2018년 만들어졌다. 현재 27개 기초자치단체가 참여하고 있으며, 중랑구는 2025년부터 회장도시로 협의회를 이끌고 있다.이번 총회에서는 협의회 발전에 기여한 우수 회원도시를 시상하고, 2025년도 사업계획을 논의했다. 2부 행사로는 중랑구청 1층 로비에서 기획전시 ‘책 읽는 중랑 어제, 오늘 그리고 내일’을 열어 중랑구의 독서 문화 정책을 소개했다.올해로 10회를 맞은 ‘중랑 북 페스티벌’은 지난 25일 ‘중랑구청으로 떠나는 가을 북캠핑’을 주제로 열렸다. 이날 중랑구 대표 독서 프로그램인 ‘취학 전 1000권 읽기’ 시상식에서는 총 89명의 아동이 수상했다. 2020년 시작된 이 프로그램에는 6년간 총 1만 4217명의 아동이 참여해 누적 666명이 완독을 달성했다.김홍 소설가, 심민아 시인, 이예숙 작가 등 작가 강연과 북토크, 어린이 뮤지컬, 마임 공연, 도서 교환전과 체험 부스 등이 이어지며 주민들의 참여 열기를 높였다.류경기 중랑구청장은 “중랑구는 전국책읽는도시협의회 회장도시로서 책 읽는 도시 간 협력을 주도하고, 주민 누구나 책과 가까워질 수 있는 환경을 지속적으로 만들어가겠다”고 말했다.유규상 기자