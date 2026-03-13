서울Pn

검색

서남권 최초 공립·뉴미디어 특화 미술관, 서서울미

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

금천구, 희망온돌 ‘역대 최대’ 21억 6000만

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강남구 교육경비 357억 편성… 서울 최고

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원구, 노원교육플랫폼 진학아카데미 운영

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

김성수 경기도의원, 경부선 철도지하화, 안양 재탄생의 신호탄

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

김성수 의원이 12일 안양역에서 열린 ‘철도지하화 통합개발사업 비전선포식’에 참석해 김동연 경기도지사, 이계삼 안양시 부시장과 함께 화이팅을 외치며 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 건설교통위원회 김성수 의원(더불어민주당, 안양1)은 12일 안양역에서 열린 ‘철도지하화 통합개발사업 비전 선포식’에 참석해 경부선 안양 구간의 조속한 철도지하화 사업 대상지 선정을 촉구하고 강력한 추진 의지를 피력했다.

경기도가 주관한 이날 선포식에는 김 의원을 비롯해 김동연 경기도지사, 이계삼 안양시 부시장, 지역 주민들이 참석했다. 행사에서는 ‘지도에는 있지만 쓸 수 없었던 지상 철도 부지를 도민에게 돌려드린다’는 비전과 함께 경부선 안양 구간 철도지하화 사업의 추진 방향이 발표됐다.

김 의원은 축사를 통해 “경기도의회는 전국 최초로 철도지하화 사업 기금 조례를 제정하는 등 경기도와 안양시가 경부선 철도지하화 사업을 힘 있게 추진할 수 있는 제도적 기반을 마련하고 있다”면서 “철도지하화 사업 시작까지 ‘종합계획 선정’ 마지막 한 걸음을 남겨둔 만큼, 경기도의회-경기도-안양시가 하나 되어 멈춤 없이 노력해 온 결실을 맞이하자”고 목소리를 높였다.

그는 “수십 년간 안양을 동서로 단절시켰던 경부선 철도는 그동안 지역 발전의 큰 걸림돌이었다”고 지적하며, “이번 사업을 통해 단절된 지역을 하나로 연결하고, 상부 부지를 도민들의 품으로 돌려드림으로써 안양이 새로운 도시로 거듭나는 역사적인 계기가 될 것”이라는 기대를 밝혔다.

마지막으로 김 의원은 “경부선 철도지하화라는 목표를 향해 쉼 없이 달려와 주신 안양시민과 경기도민의 염원이 곧 현실이 될 수 있도록, 경기도의회 건설교통위원회 위원으로서 ‘철도지하화 통합개발사업 종합계획’에 경부선 안양 구간이 최종 선정될 때까지 모든 역량을 집중하겠다”고 강조하며 축사를 마쳤다.

한편 김 의원은 2025년 전국 최초로 「경기도 철도지하화 사업 기금 설치·운용에 관한 조례」를 제정하는 데 대표 발의 의원으로 나서는 등 막대한 예산이 소요되는 철도지하화 사업의 안정적인 재원 확보와 정책적 기틀을 마련하는 데 선도적인 역할을 해오고 있다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

강북 “올 4·19문화제, 문화콘텐츠 다양화”

‘2026 국민문화제 위원회’ 출범식 “민주주의 가치 일상 공유 축제로”

새봄 고품격 문화예술공연 성황…“계속 살고 싶은 송

‘신춘음악회’ 간 서강석 구청장

강서, 미취학 아동·초등생 독후 감상화 공모

구립도서관, 주제 도서 9권 선정 16일~5월 15일 교보문고서 접수

용산, 상권 위기 조기 포착… 급격 재편·붕괴 막는

‘젠트리피케이션 분석 체계’ 구축 위험 상권 임차·임대인 공존 모색

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr