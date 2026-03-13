37년차 아파트 1662가구 대단지로…은평구, 불광미성아파트 재건축 추진

불광역 초역세권 입지 재건축 사업
서울 은평구는 불광동의 대표 노후 단지인 ‘불광미성아파트’에 대한 재건축 정비구역 지정 및 정비계획 결정안이 위원회 심의를 통과해 재건축 사업에 착수한다고 13일 밝혔다.
불광미성아파트는 1988년 준공된 단지다. 올해로 37년이 경과해 건물 노후화로 인한 배관 부식, 주차 공간 부족 등 주민들이 큰 불편을 겪어왔다.
이번 정비계획 결정은 주민들의 주거 복지 향상을 위한 구의 의지와 주민들의 적극적 참여가 만들어 낸 성과다. 정비계획안에 따르면 불광미성아파트는 최고 40층, 총 1662가구 규모의 아파트 단지로 조성될 전망이다.
대상지는 3호선 불광역에 인접해 대중교통의 접근성이 우수하다. 불광근린공원 등 주변 녹지와도 가까워 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다.
구는 향후 조합 설립과 사업시행인가 등 남은 절차가 빠르게 진행될 수 있게 신속한 행정 지원을 할 방침이다. 재건축 사업의 핵심인 기간 단축을 위해 서울시와의 긴밀한 사전 협의 시스템을 구축하고 통합 심의 등을 통해 중복되는 행정 절차를 간소화할 계획이다.
