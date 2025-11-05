임규호 서울시의원 “박원순 3개년 인허가수 19만호 VS 오세훈 3개년 인허가수 13만호··· 착공도 박 전 시장이 앞서”

서울 전현직 시장 성과 비교해보니, 3개년 주택 인허가수 박원순 시장이 6만호 더 많아
3개년 동안 착공도 10만호가량 박원순 시장 재임 시절 앞서
“주택공급, 말만 번지르르한 것이 아니라 제자리걸음인 신속통합기획과 모아타운 관련된 주민 갈등 컨트롤타워 빠르게 정립해야”
오세훈 시장과 박원순 전 시장의 주택공급을 따져본 결과가 충격적이다.
임규호 서울시의원(더불어민주당, 중랑2)이 제공한 자료에 따르면, 박원순 시장 재임시절인 2018년부터 2020년까지 주택인허가수는 총 19만 3404호로, 평균 6만 4468호였다. 반면에 오세훈 시장의 경우 2022년부터 2024년까지 13만 4628호로, 평균 4만 4876호였다. 올해는 9월까지 3만 2000호를 인허가하는 것에 그쳤다.
박 전 시장 재임시절이 3개년 동안 5만 8776호, 평균 2만호 인허가 수가 오히려 높았다.
착공도 비슷한 비율이다. 박원순 시장 재임시절 2018년부터 2020년까지 착공된 주택 전체 수는 22만 7706호, 3개년 평균 7만 5902호인데 반해, 오 시장 재임기간인 2022년부터 2024년까지 착공된 주택은 12만 4015호, 3개년 평균 4만 1338호였다. 올해는 9월까지 1만 6000호 착공되는데 불과했다.
박 전 시장 재임시절 실제 착공까지 이뤄진 실질 주택 수가 3개년 동안 10만 3691호가 더 많았다.
온라인뉴스팀