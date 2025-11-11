서울Pn

노원, 경춘철교 분수 한눈에 보는 전망대 조성

기차형 쉼터 등 조성… 내년 6월 준공
서울 노원구 경춘철교 전망대 야간 경관 조감도.
노원구 제공


서울 노원구는 과거 경춘선 열차가 지나던 중랑천 경춘철교 위에 ‘교량분수 전망대’를 만든다고 10일 밝혔다.

경춘철교는 ‘경춘선숲길’의 일부로 시민 산책로로 활용되고 있다. 지난 8월에는 전국 최초로 레이저와 미러 기술을 결합한 ‘경춘철교 음악분수’를 조성했다. 노원구 전망대를 더해 중랑천의 수변 경관과 어우러진 감성적인 쉼터를 만들 예정이다. 전망대는 월계동 224-3 일대 경춘철교 상부에 길이 27m, 폭 6.3m 규모의 개방형 조망공간으로 조성된다. 중랑천과 교량분수를 한눈에 내려다볼 수 있다. 전망대에는 실제 열차를 모티브로 한 기차모형 쉼터와 기관실 포토존도 조성한다. 내년 6월 준공을 목표로 이달 착공한다.

노원구는 지난해 당현천과 중랑천이 만나는 지점에 조성된 ‘노원두물마루’, 당현천의 새로운 랜드마크 ‘당현마루’ 등 수변친화공간을 만들어가고 있다.

오승록 노원구청장은 “경춘철교 전망대는 노원구의 새로운 수변 랜드마크가 될 것”이라﻿고 말했다.﻿


서유미 기자
2025-11-11 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
