“이재명 대통령 생가 복원” 서대문구의회 건의안 철회

“자칫 대통령실에 부담…본회의 상정 하지 않겠다”


  •
김덕현 서울 서대문구의회 의회운영위원장. 서대문구의회 제공


경북 안동에 이재명 대통령 생가를 복원하자는 내용의 건의안을 발의했던 서대문구의회 김덕현 의회운영위원장이 안건을 철회한다고 13일 밝혔다.

이날 서대문구의회에 따르면, 김 위원장은 “의도치 않게 논란이 되면서 여러 우려의 목소리를 듣게 됐다”며 “자칫 대통령실에까지 부담이 될 것 같아 본회의에 상정되지 않도록 철회할 계획”이라고 했다.

김 위원장이 발의한 ‘이재명 대통령 생가 복원 및 기념공간 조성 건의안’은 지난 11일 해당 상임위인 의회운영위원회를 통과했다.

경북 안동 출신인 그는 당시 “안동에 새로운 관광인프라가 될 수 있다. 서울 구의원이지만 미약하게나마 도움이 되고자 한다”고 취지를 설명했다.

그러나 건의안 발의 내용이 알려지자, 안동에 있는 생가 복원에 서울의 자치구 구의회가 나서는 모양새를 띠면서 다양한 해석이 나왔다.


서유미 기자
